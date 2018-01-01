Polat Hamas Temsilcilerini Ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ‘Mescid-i Aksa Dayanışma Gecesi’ programına katılmak amacıyla Malatya’ya gelen Filistin Âlimler Heyeti Genel Sekreteri Mohammad Kheir Musa’yı misafir etti. Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerinin de katıldığı programda Filistin ve Kudüs’te yaşanan sıkıntılar, çözüm yolları ve İslam Ümmetinin yapması gereken önemli konular üzerine fikir alış verişi yapıldı.

“MEKKE, MEDİNE VE KUDÜS ÜÇ KARDEŞ ŞEHİRDİR”

Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen istişare toplantısının açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Filistin’den Malatya’ya gelen İslami Direniş Hareketinin önemli temsilcilerini ağırlamaktan memnun kaldıklarını söyledi.

Mekke, Medine ve Kudüs’ün üç kardeş şehir olduğunu ve Filistin halkının yanında olduklarını ifade eden Başkan Polat, “Malatya ortak tavır alma konusunda ülkemizin önde gelen kentleri arasındadır. Toplum olarak birlikte hareket etme anlayışımızdan asla ödün vermiyoruz ve örnek davranışlar sergiliyoruz. A.B.D. Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarından sonra Filistin ve Kudüs’e sahip çıkılması noktasındaki tavrımızı ortak olarak tüm dünyaya haykırdık. Filistin Âlimler Heyeti Genel Sekreteri Mohammad Kheir Musa ile diğer misafirlerimizi kentimizde ve ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Filistin’den gelen kıymetli misafirlerimiz ile Sivil Toplum Kuruluşlarımızın temsilcilerini buluşmalarına vesile olmak bizim adımıza ayrı bir gururdur. Bu organizasyonun hayata geçmesinde katkı sunan İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin başta olmak üzere emeği geçen kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Filistin bizim aşkımız ve sevdamızdır. Mekke, Medine ve Kudüs üç kardeş şehirdir, birbirlerinden ayırmak mümkün değildir. Üç dini şehrimiz bir bütündür. İslam Ümmeti üzerine düşeni yaptığı zaman üç kutsal kentimiz ümmetin olacaktır. Filistin’de yaşanan sıkıntı ve zulümlerin temelinde düşmanların güçlü olması değil maalesef İslam Ümmetinin zaafı ve eksikliği vardır” diye konuştu.

“MALATYA’DAKİ KARDEŞLERİMİZLE BİR ARADA OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM”

Filistin Âlimler Heyeti Genel Sekreteri Mohammad Kheir Musa ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen istişare toplantısında Malatya’da ki Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük onur duyduklarını söyledi.

“KUDÜS VE FİLİSTİN DAVASINA YAKIN İLGİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Mohammad Kheir Musa, “Bizleri misafir eden başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız olmak üzere İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Yönetimine çok teşekkür ediyorum. Filistin ve Kudüs konusuna gösterdiğiniz yakın ilgi ve alakadan dolayı Allah hepinizden razı olsun. Malatya sadece kayısının başkenti değil Müslümanların sorunlarına duyarlılık gösteren, ilmi ve akademik çalışmaların yapıldığı şehirdir. Bilinçli insanlarla bir araya geldiğimizin farkındayız. Malatya geçmiş tarihinde bir çok haçlı operasyonlarına karşı ayakta dimdik duran ve ümmetinin canlı olduğunu gösteren, direndikçe de ümmetinin ayakta olduğunu ortaya koyan önemli kentlerimizdir bir tanesidir ve tarih boyunca bunu sergilemiştir. Malatya gibi bütün İslam coğrafyası ve kentler de dış müdahaleler ve emperyalizme karşı ciddi bir savunmada bulunmuşlardır.” dedi.

“BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN FİLİSTİN’DE HAKLARI VE SORUMLULUKLARI VARDIR”

Kudüs’ün İslam Coğrafyasında yeri ve konumunun çok özel olduğunu hatırlatan Mohammad Kheir Musa, “ Filistin ve Kudüs İslam coğrafyasının kalbi ve ruhudur. Kudüs İslam Âlemine hayat veren çok önemli bir merkezdir. Bizim Filistin’de ki hakkımız sizin hakkınızdan fazla değildir, her bir müslümanın Filistin ve Kudüs topraklarında hakkı vardır. Filistin toprakları bütün Müslümanların malıdır, Filistinlilerin ne kadar hakkı varsa tüm Müslümanlarında o kadar hakkı ve sorumlulukları vardır. Bu hak bütün Müslümanların üzerindeki sorumlulukları artırmaktadır. Arap asıllı Hz.Ömer’in feth ettiği, Kürt asıllı Selahaddin Eyyubi ile Türk asıllı Fatih Sultan Mehmed’in tekrardan özgürleştirdiği Filistin’de herkesin hak ve sorumlulukları vardır. Yaklaşık 70 yıldan bugüne kadar Filistin Yahudiler ve Siyonizm tarafından ihtilal altındadır, ancak fiili olarak bu ihtilalin 100 yıllık bir geçmişi vardır.100 yıl önce Kudüs’ün Yahudilerin anavatanı olarak ilan edilmesi, günümüzde ise A.B.D. Başkanı Trump’ın Kudüs’ü başkent olarak ilan etmesine kadar süreçte Filistin’deki direniş ve mücadele asla durmamıştır ve bundan sonrada durmayacaktır. Filistin halkı Kudüs’ü savunmak için haklı mücadelesinden geri durmayacaktır ve görevlerini yerine getirecektir. Kudüs ümmetin kalbidir, Trump bu kararı almakla bütün ümmetle dalga geçmekte ve hafife almaktadır.Bizde buna karşı tepkisiz kalmamak, bu ümmetin diri ve ayakta olduğunu ortaya koymak için bu tepkileri sergiliyoruz.” dedi.

“İSRAİL’İ DEVLET OLARAK KABUL ETMİYORUZ, BİR GÜN GELDİKLERİ YERE GERİ DÖNECEKLER”

Kudüs’ün Doğu ve Batı olarak ayrılmasını kabul etmediklerini sözlerine ekleyen Mohammad Kheir Musa,” 70 yıldır işgal altında olan Kudüs, daha önceden işgal edilmiş Batı Kudüs ve 1968 yılında işgal edilen ve şu anda Mescidi Aksa’nın içinde bulunduğu Doğu Kudüs olarak ikiye ayrılmıştır. Kudüs’ü bizler iki ayrı şehir olarak kabul edemeyiz, tek bir merkez olarak kabul ediyoruz. Kudüs’ün bölünmesi ve parçalanması kabul edilemez, ikiye ayrılmasına müsaade etmeyeceğiz. A.B.D.’nin Tel Aviv’deki Başkonsolosluğunun Kudüs’e taşınmasını asla kabul etmiyoruz, onlar elçiliklerini oraya getirecek diye orada sürekli kalacak diye bir durum söz konusu olamaz. Aynı zamanda Tel Aviv ve Kudüs işgal altındadır, biz konuyu böyle değerlendiriyoruz. Tel Aviv’de Kudüs’te Müslümanlarındır, bir gün bu elçilikler bu topraklardan ilelebet sökülüp atılacaktır. Trump’ın açıklamalarını kesinlikle kabul etmiyoruz biz zaten İsrail diye bir devlet olduğunu kabul etmiyoruz. İsrail diye bir devleti tanımıyoruz. İsrail olan savaşımız sadece sınır savaşı değil bir varoluş ve hayatta kalma savaşıdır. Onlar yeryüzünün farklı noktalarından bizim topraklarımızı, ümmeti parçalamak için geldiler inşallah geldikleri yerlere bir gün tekrar gidecekler.”diye konuştu.

Soru cevap şeklinde gerçekleşen istişare toplantısında söz alan Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri Kudüs meselesi hakkında düşüncelerini paylaşıp, merak ettikleri konularda sorular yönelttiler. Filistin Âlimler Heyeti Genel Sekreteri Mohammad Kheir Musa ise tüm sorulara detaylı yanıtlar aktardı.

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