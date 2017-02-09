“Bir ve Beraber Olarak Güçlüyüz”

Yeşilyurt İlçesinin 82 mahallesinde görev yapan muhtarlarla istişare toplantısı düzenleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Muhtarlarımız kentimiz ve ilçemizin adeta kılcal damarı gibidir, onların görüş ve önerileri doğrultusunda halkımıza doğru ve kalıcı hizmetler götürüyoruz” diye konuştu.

“MUHTARLARIMIZIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ BİZİM İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün organizasyonuyla Mahalle Muhtarıyla fikir alış verişinde bulundu.

Toplantıya Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ve Muhtarlık İşleri Müdürü Ömer Sucu katıldı. Mahalle Muhtarlarının yoğun katılım gösterdikleri toplantının açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ömer Sucu, “Mahallelerimizde devam eden hizmetlere ilişkin mahalle muhtarlarını bilgilendirmek amacıyla bir araya geldik. Katılım yüksek olması bizleri sevindirmiştir. Yeşilyurt halkı her zaman omuz omuzadır, bu bizim farkımız” diye konuştu.

Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleşen istişare toplantısında Yeşilyurt Belediyesinin ilçe genelinde sürdürdüğü yatırımlar ve hizmetler hakkında muhtarlara detaylı bilgiler aktaran Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya ve Yeşilyurt İlçesinin gelişmesi, büyümesi ve daha iyi noktalara gelmesinde muhtarların görüş ve tespitlerinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

“YEŞİLYURT BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSUYLA GELECEĞE DAHA UMUTLU BAKIYOR”

Toplantıya katılım gösteren muhtarlara teşekkürlerini sunan Başkan Polat, “Bizim tek gayemiz; şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatanımıza, şehit kanlarının renk verdiği al bayrağımıza, aziz milletimize, kentimize ve ilçemize faydalı hizmetlerde bulunmaktır. Gece gündüz demeden halkımıza doğru, kaliteli ve verimli hizmetleri ulaştırmak adına çaba harcıyoruz. Millete hizmet yolunda en büyük desteği halkımızdan ve muhtarlarımızdan alıyoruz. Muhtarlarımızın görüş ve önerilerini her zaman dikkate alıyoruz ve bu tür istişare toplantılarından ciddi şekilde faydalanıyoruz. Yeşilyurt bir bütündür, bir ve beraber olarak güçlüyüz. Her türlü programımız ve etkinliğimizle bu birlikteliğimizi ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Muhtarların şehrin kılcal damarları olduğunu yineleyen Başkan Polat, “Ülkemiz çok zor günlerden geçmektedir, son yıllardaki değişimi ve dönüşümü kabul etmeyen hain odaklar dört bir taraftan saldırmaktadır. Birlik ve beraberliğimizi korumak, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için kardeşlik bağlarımızı daha güçlendirmek durumundayız. Halkımızın dayanışma ruhu içinde hareket etmesi için çaba sarf eden muhtarlarımız; yerel yönetimlerle halk arasında köprü vaziyeti gören çok ulvi bir görev yapmaktır. Vatandaşlarımızın gündelik hayatta yaşadıkları sıkıntıları, mahallelerdeki eksikleri yerinde tespit edip bize ulaştıran muhtarlarımızın isteklerine anında geri dönüş yapmaya bugüne kadar özen gösterdik, bundan sonra aynı yaklaşım içinde olacağız. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Sosyal Yardımlaşma Vakfımız ve bizler sizlerden gelen sorunların çözüme ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerden gelecek taleplere her zaman öncelik tanıyoruz. Hemşerilerimizin ve mahallelerimizin isteklerini ve taleplerini bu tür toplantılar neticesinde sizlerden öğreniyoruz ve eksikleri hızlı bir çalışma anlayışı ile gidermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“KENT KONSEYİMİZ İLE MAHALLE MUHTARLARIMIZ ORTAK PROJELER ÜRETECEKLER”

Yeşilyurt Belediyesinin kapılarının muhtarlara sonuna kadar açık olduğunu hatırlatan Başkan Polat, “ Muhtarlarımız bizimle, Belediye Başkan Yardımcılarımızla ve Birim Müdürlerimizle çok rahat iletişime geçip mahallelerin sıkıntılarını iletebiliyorlar, kapımız her zaman sonuna kadar açıktır. İlçemizin sosyal, kültürel ve eğitim alanında gelişmesi için ciddi faaliyetler yürüten Yeşilyurt Kent Konseyimizde bu anlamda hizmet yelpazemizin genişlemesine katkı sunup, hizmetlerimizin daha verimli düzeye ulaşması için muhtarlarımızla ortak projeler üretecekler. Kent Konseyi Genel Sekreterimiz ve buradaki personelimiz sizlerden gelecek taleplere göre alternatif çözüm yolları üretecekler” dedi.

“MEDENİYET VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİMİZ ÇOK SAĞLAM BİR ANLAYIŞA SAHİP”

Konuşmasında eğitim ve bilginin toplum için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Polat, “Özellikle çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sağlayacak çalışmalara ağırlık vermemiz gerekiyor. Gelecek nesillerimizi eğitim ve bilgiyle donatmak adına projeler üretmeliyiz. Bilgi ve okumaya önem vermezsek, bu alanlarda geri kalırsak diğer hizmetlerimizin bir anlamı olmaz. Bilgide kaybedince hayatın her alanında kaybeden tarafta olduk, üzerimizdeki bu kaybedilmiş duygusundan sıyrılıp yeniden bilime, ilime ve okumaya sarılmamız lazım. Medeniyet ve kültürel özelliklerimiz çok sağlam bir anlayışa sahiptir. Bu özelliklerimizi güçlü tutacak, kalıcı hale getirecek, bilgide kazanan tarafta olacak çalışmalara ağırlık vermemiz lazım. Bu toplumun gücünü kırmaya, kardeşliğini parçalamaya çalışanlara ancak eğitime yatırım yaparak karşılık verebiliriz. Gençlere yönelik sosyal ve eğitim projelerine daha fazla ağırlık vermeliyiz. Ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi her alanda büyütmek ve geliştirmek için sizlerin yönlendirmesine ciddi ihtiyacımız var” dedi.

Toplantıda söz alan mahalle muhtarlarının ilettiği talepleri dikkatlice dinleyerek not alan Başkan Polat, taleplerin ve sorunların yerinde incelenmesi için Başkan Yardımcılarına talimat verdi.

Başkan Polat mahalle muhtarları istişare toplantısının bitiminde Yeşilyurt Kent Konseyi önünde toplu fotoğraf çektirdi.

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