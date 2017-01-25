Polat Muşlu Öğrencileri Ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AKP Genel Merkezi Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Gönül Köprüsü’ Projesiyle Malatya’ya gelen 40’a yakın Muş’lu öğrenciyi ağırladı.

BAŞKAN POLAT, MUŞ’TAN GELEN 40’A YAKIN ÖĞRENCİYİ AĞIRLADI

Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının her zamankinden daha güçlü olması gereken bu dönemde şehirlerarasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla uygulanan ‘Gönül Köprüsü’ Projesiyle Malatya ile Muş kardeş il olmuşlardı.

AKP Genel Merkezi Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Gönül Köprüsü’ projesi kapsamında Malatya’ya gelen 40’a yakın Muş’lu öğrenci, Malatya’nın tarihi ve kültürel mekânlarını gezip, çeşitli ziyaretlerde bulundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya’nın tüm güzelliklerini yakından görme fırsatı yakalayan Muş’lu öğrencileri akşam yemeğinde misafir etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet eden Belediye Başkanı Polat, Malatya ile Muş arasındaki sosyal, kültürel ve kardeşlik bağlarını bir kez daha pekiştirme ve geliştirme adına gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

POLAT, “DÜNYADAKİ BÜTÜN MAZLUM HALKLAR VE İNSANLARLA KARDEŞİZ”

Dünya’daki tüm insanların kardeş olduğunu ifade eden Başkan Polat, ‘Gönül Köprüsü’ projesini bu açıdan çok fazla önemsediklerini ifade ederken şunları söyledi: “Cenabı Allah Kuran-ı Kerim’in Hucurat Suresi 10. Ayetinde ‘Şüphesiz müminler birbiri ile kardeştirler; öyle ise dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin; Allah’tan sakının ki size acısın’ diye emretmektedir. Yüce Yaradan bu kardeşlik için her hangi bir sınırlama getirmiyor, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, rengi ve ırkı ne olursan olsun Allah’a iman eden herkesin birbiriyle kardeş olduğunu emrediyor. ‘Gönül Köprüsü’ projesi de kardeşliğimizin pekişmesi ve güçlenmesi adına önemlidir. Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bir olduğunu, beraber olduğunu ve kardeş olduğunu ifade eden bir projedir. Sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir tarafında yaşayan İslam Ümmeti başta olmak üzere yeryüzünün farklı yerlerindeki bütün mazlum insanlarla aramızda kardeşlik bağlarımız vardır. Zulmeden ve isyan edenler hariç yeryüzündeki mazlum halklar ve insanlar bizim kardeşimizdir. ‘ Gönül Köprüsü’ projesi de bu kardeşliğin güçlenmesine vesile oluyor, projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

POLAT, “İSLAM COĞRAFYASINDAKİ ZULÜMLER HAÇLI ZİHNİYETİNİN ÜRÜNÜDÜR”

Muş’tan gelen öğrencileri Malatya ve Yeşilyurt İlçesinde ağırladıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Polat, “ 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının altında yatan en büyük güç; millet olarak kenetlenmemiz, bir ve beraber hareket ederek vatanımıza sahip çıkmamızdır. İnşallah bundan sonra da bu kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğiz, birliğimizi bozmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Millet olarak her türlü zemin ve şartta birliğimize kast edenlere karşı dimdik duracağız. Milletimizi birbirine bağlayan ana damar Müslümanlık olduğu için dört bir taraftan saldırıya uğramaya devam ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugünde bu hainliklere asla geçit vermeyeceğiz. Şehit kanlarıyla sulanmış olan Anadolu toprakları çok hainler gördü, türlü türlü planlar, oyunlar, isyanlar ve ayaklanmalarla karşı karşıya kaldı. Bu toprakların Müslümanlıkla şereflendiği günden beri bu oyunlar devam etmektedir. 1071 Malazgirt Zaferini sadece tek bir grup kazanmadı, Türkler, Kürtler, Araplar el ele vererek düşmanları yendiler. Müslümanlık adına bir araya gelen bu topluluklar Haçlıların karşısında dik durarak büyük bir zafer kazandılar. Günümüzdeki Haçlı zihniyeti de farklı kimlikler ve yapıya bürünerek bize aynı şekilde saldırmaya devam ediyor. Irak ve Suriye başta olmak üzere İslam Coğrafyasının farklı yerlerinde yaşayan masum halkları katledenler Haçlı zihniyetinin devamıdır. Bizler bu Haçlıları Anadolu’da, Kudüs önlerinde, Balkanlarda perişan ettik. İnşallah bu millet dinine, bayrağına, milliyetine, davasına sarıldığı müddetçe, kardeş ve bir olarak hareket ettiğimiz sürece birçok Haçlı zihniyetini tarihin çöplüğüne atacağız. Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemek ikramından sonra Muş’lu öğrencilere Yeşilyurt Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

MUŞ’LU ÖĞRENCİLER GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUN KALDILAR

Malatya’daki gezileri sırasında karşılaştıkları sıcak yaklaşımlar ve ilgiden dolayı teşekkürlerini sunan Muş’lu öğrenciler, “Malatya gerçekten çok güzel bir şehir, gittiğimiz her yerde büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılaştık. AK Parti İl Başkanına, AK Parti İl Başkan Yardımcılarına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Belediye Başkan Yardımcılarına gösterdikleri misafirperverlikten ötürü çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştular.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen yemek davetine AKP İl Başkan Yardımcısı Cumali Altıntop, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner ve Haydar Şahin, AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya, Muş Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Karakaya, Muş’tan gelen öğretmenler ve öğrenciler katıldı.