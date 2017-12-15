Polat ‘Özel Şampiyonları’ Ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Antalya’da 1.100 sporcunun katılımıyla düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Bölge Şampiyonası’nda 19 altın ve 1 gümüş madalya ile kazanarak Malatya’nın gururu olan Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü sporcularını makamında ağırladı.

“BİZİM İÇİN DEĞERLİ VE KIYMETLİSİNİZ”

Down sendromlu ve otizmli çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunmak, toplumla kaynaşmalarını sağlamak adına faaliyetlerine devam eden Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü Yöneticiler ile Antrenör Ali Karaca’nın da yer aldığı ziyarette ‘özel’ sporcuları tek tek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Antalya’da 1.100 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada büyük başarılar kazanarak bizlere bu gururu yaşatan özel sporcularımızı tebrik ediyorum. Her biriniz bizim için değerli ve kıymetlisiniz. Çocuklarımızın kendi yeteneklerini geliştirmeleri, kabiliyetlerinin ortaya çıkması için sportif faaliyetlere katılımları büyük önem taşıyor. Türkiye çapında üstün başarılar elde eden özel çocuklarımızın bu başarısı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu başarıda emeği geçen başta anne ve babaları olmak üzere antrenörlerimiz ve yavrularımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Sizleri Yeşilyurt İlçemizde ve Belediyemizde ağırlamaktan büyük onur duyuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin toplumla kaynaşmaları, sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak adına elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. 10 dönümlük alan üzerine inşa ettiğimiz ‘Engelsiz Park’ projemizi yakın bir zamanda hizmete sunacağız. Engelli çocuklarımız burada gönüllerince eğlenebilecekler. Engelleri aşan, herkesin mutlu ve huzurlu yaşayacağı bir Yeşilyurt’u gelecek nesillere bırakmak adına yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz.” dedi.

“1.100 SPORCU ARASINDA 20 MADALYA KAZANDIK”

Engelli çocukların sosyal ve sportif etkinliklere katılımlarını artırmak adına ciddi destekler veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a duyarlı ve hassas yaklaşımından dolayı teşekkür eden Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü Antrenörü Ali Karaca ise, “Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Atletizm Bölge Şampiyonasına altı down sendromlu, bir otizmli ve üç mental sporcu ile katıldık. 10 sporcumuzun iki ayrı kategoride mücadele ettiği şampiyonada 19 altın ve bir gümüş madalya kazandık. Ülkemizin farklı kentlerinden gelen 1.100 sporcunun katılımıyla düzenlenen böylesine önemli bir organizasyonda Malatya’yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Madalya kazanan bütün oyuncularımızı kutluyorum. Bizlere her zaman destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, kazandıkları madalyalarla Malatya’nın gururu olan özel çocuklara hediyeler takdim etti.

Bülten