‘Villacı Belediyecilik’i Savundu ve Ekledi: “Türkiyeli Herkese Açık”!

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşil Yurt İnşaat Şirketi’nin yaptığı villalar başta olmak üzere yürüttüğü projelerin şehre vizyon kattığını söyleyerek “110 tane villamız var ve bunu satacağız. Bu şunu gösteriyor ki, Yeşil Yurt İnşaat doğru bir iş yapıyor. Şehre bir vizyon kattığını gösteriyor. Yeşil Yurt İnşaat bundan sonra bu şehre bu tür vizyon projeleri yapmaya devam edecek” dedi.

“Çapı kurtarmayanlara çapı kurtarmıyor diye bakacağız”

Salı günü yapılan 2018 Yılının ilk meclis toplantısında CHP Grup Sözcüsü Günnur Tabel’in, Yeşil Yurt inşaat tarafından başlatılan 110 adet villanın, AKP çevrelerine, meclis üyeleri ve yakınlarına satılacağı yönünde iddialar olduğu, dolayısıyla müracaatların hangi kriterlere göre ve alıcıların nasıl belirleneceğine ilişkin yazılı önergesini cevaplayan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, söz konusu iddiaları yalanladı. Türkiye’deki herkesin villalardan satın alabileceğini söyleyen Polat, “Bizim için herkesin görüşü önemli ama çapı kurtarmayanlara da çapı kurtarmıyor diye bakacağız” dedi.

Başkan Polat şunları söyledi:

“Yeşil Yurt İnşaat ilk defa inşaat yapmıyor. Almak isteyen herkese, Türkiyeli herkese açık. Kim talipliyse alabilir. Herhangi bir kriteri yok. Böyle bir kriter de olmaz zaten. Siz ticari bir işlem yapıyorsunuz. 110 tane villamız var ve bunu satacağız. Bu şunu gösteriyor ki, Yeşilyurt İnşaat doğru bir iş yapıyor. Şehre bir vizyon kattığını gösteriyor. Yeşil Yurt İnşaat bundan sonra bu şehre bu tür vizyon projeleri yapmaya devam edecek. Şu an arkadaşlarımızın yaptığı proje bir site şeklinde. Ve Malatya’da olmayan bir uygulama da var. Müstakil villaların yanında çift katlı olmak üzere villalar da yaptık. Toplamda 7 çeşit villa var. Burada villa almak istiyoruz diyenlerin isimleri not alındı. Ve bunların hepsine mesaj attılar ve bunların hepsi geldi görüştü. Ben üstelik elimizde villa kalacağı kanaatindeyim. Eğer noter çekilişine ihtiyaç duyulacak kadar talep olursa bizim yeni projeler yapmamız gerektiği ortaya çıkar. Yeşil Yurt İnşaat bir kamu kuruluşu olarak ama özel sektör vizyonuyla Malatyalılara projelerini sunacaktır.”

Tabel’in, taliplilerin adaletli ve vicdanen rahat bir şekilde belirlenmesi için noter huzurunda bir çekiliş yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine de Polat “Vicdan konusunda hiçbir problem yok. Vicdanımızın rahat etmediği hiçbir işi yapmayız. Ama çapı kurtarmayan insanlar da çıkacak. Bizim için herkesin görüşü önemli ama çapı kurtarmayanlara da çapı kurtarmıyor diye bakacağız” ifadeleriyle yanıt verdi.

Mecliste, Yeşil Yurt İnşaat tarafından yapılacak olan 110 adet villa için an itibariyle 190 başvuru olduğu bilgisi verildi.

Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi

Yeşilyurt Belediyesinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapacak olan Denetim Komisyonunda yer alacak isimler gizli oylama neticesinde belli oldu. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükmü gereğince yapılan seçim sonucunda Sadin Şahin, Hikmet Tutlu, Dursun Cumali Sucu, Cercis Taşdemir ve Ali Seydi Ünlü, denetim komisyonuna seçildiler. Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Denetim Komisyonuna seçilen üyelere çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantılar her ayın ilk Salı günü

Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda; 2018 yılındaki toplantılarını her ayın ilk Salı günü yapılmasını kararlaştıran Yeşilyurt Belediye Meclisi ayrıca oy çokluğuyla 2018 yılında tatil yapmama kararı aldı.

Polat’a kredi kullanma yetkisi

2018 yılında İller Bankasında kullanılacak krediler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a yetki verilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi oy çokluğuyla kabul edilirken, Başkan Polat “Stratejik plan çerçevesinde yapılması uygun görülen her türlü iş ile beraber Toplu Konut İdaresi Başkanlığından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, İller Bankası ile ülkemizde faaliyet gösteren diğer bankalardan, yurt içi ve yurt dışındaki yabancı finans kuruluşları ile yabancı bankalardan kredi şeklinde borç alma ve işlemlerini takip etme, sözleşme ve kredi şartlarını kabul ve imza etme, alınacak borç ve kredi anlaşma yapma, sözleşmeleri imzalama, kefalet ve teminat mektubu alma, Leasıng usulü ile yurt içi ve yurt dışındaki firmalardan araç ve iş makinelerini satın alma, sosyal yardımda bulunmaya, meclis üyelerini ve belediye çalışanlarını yurt içi ve yurt dışına göndermeye, ilçemiz öğrencilerini yurt içi seyahatlere göndermeye, yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında ihtiyaç halinde TOKİ, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte protokol imzalamaya, belediye adına yapılacak sözleşmeyi imzalamaya ve borçlanmadan dolayı Belediyemize ait gayrimenkulleri ipotek etmeye, ilçemizin kültürel, sosyal tanıtımı kapsamında Ulusal ve Uluslar arası festival, yarışma, şölen, konferans, turnuva, spor müsabakası, seminer gibi organizasyonları düzenlemeye ve yapmaya bu amaçla açık hava ilanlarının yapılmasına, ilan tanıtım uygulamaları ve benzerlerini düzenlemeye etkinlik ve müsabakalarda dereceye girenlere ödül verme” alanlarında yetkili kılındı.

Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde Sözleşmeli Mühendis ve Avukat çalıştırılmasına ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edilirken, Belediye Meclis üyelerine 2018 yılı içerisinde kanunda yer alan orana uygun olarak katıldıkları her gün için huzur hakkı ödenmesi ile ilgili teklifte görüşülerek kabul edildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılması planlanan ‘İstiklal Marşını En Güzel Okuma’ ve TÜBİTAK destekli ‘Aydınlık Gelecek Sizinle Gelecek” Projesine ortak olunması oy birliği ile kabul edildi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten