‘Polemiğe Girmeyiz..’

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Nemrut dağıyla ilgili polemik yerine, buraya daha fazla nasıl turist getirilir onun çalışması yapılmalıdır”dedi.

Adıyaman Belediyesi’nin Malatya Valiliği’ne avukatı kanalıyla gönderdiği yazıda, Malatya Valiliği veb sitesinden Nemrut Dağı fotoğrafının kaldırılmasının istenmesini basın mensuplarının sorusu üzerine değerlendiren Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır,”Nemrut Dağı, bırakın Malatya, Adıyaman ve Türkiye’yi, burası dünya kültür mirasıdır. Bu nedenle, Nemrut Dağı şuranındır, buranındır gibi tartışmaları anlamsız bulmuyorum. Bana göre, Nemrut dağıyla ilgili polemik yerine, buraya daha fazla nasıl turist

getirilir onun çalışması yapılmalıdır. Bu konuda her iki il’e büyük sorumluluklar düşmektedir”ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun, “Adıyaman Belediyesi’nin bu yazısından sonra Malatya Belediyesi olarak bir karşı cevap içine girecek misiniz?”şeklindeki soruya karşılık da Başkan Çakır, “Gönderilen yazının içeriğinde ne olduğunu bilmiyorum. Ancak, polemiklere girmeyiz. Her iki ilin de buranın değerinin daha da arttırılması için, daha fazla turist gelip ülke ekonomisine daha fazla döviz girmesi için çalışma yapmasını öneriyorum” dedi.