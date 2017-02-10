Polikliniği Belediye Yapacak

Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin eski merkezi olan Çırmıhtı’da geçici süreliğine hizmet verecek Poliklinik Merkezinin inşaat ve iç tefrişat masraflarının tamamını üstlendi.

ÇIRMIHTI’YA GEÇİCİ POLİKLİNİK MERKEZİ KURULUYOR

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Vahap Boztepe, Yeşilyurt Hasan Çalık Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cumali Alan, Hasan Çalık Hastanesindeki bakım ve onarım çalışmaları tamamlanana kadar hizmet verecek olan Poliklinik Merkezinde incelemelerde bulundular.

POLAT, “VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI HERŞEYDEN ÖNEMLİ”

Yeşilyurt Belediyesinin sağlık ve eğitim alanındaki hizmetlere tüm imkânlarını seferber ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Halkımızın sağlığından daha önemli hiçbir şey yoktur, bizde bu yönde gelen tüm taleplere imkânlarımız ölçüsünde destek veriyoruz” dedi.

Yeşilyurt Hasan Çalık Hastanesinin daha modern bir yapıya sahip olması ve yeni ek binalarla hizmet alanlarının genişletilmesinin ilçe adına önemli olduğunu vurgulayan Başkan Polat, “Biz sağlığı her şeyin önüne koyuyoruz, sağlık olmadan hiçbir şeyin kıymeti olmaz. Hasan Çalık Hastanemizin hizmet alanlarının genişlemesi, iç ve dış alanlarının daha modern bir seviyeye ulaştırılması Yeşilyurt’un gelişimi ve büyümesi adına önemlidir. Yeşilyurt İlçemizde uzun yıllardır hizmet veren Hasan Çalık Devlet Hastanemizin bakım ve onarıma girecek olmasından dolayı burada tedavi gören değerli hemşerilerimizin mağdur olmaması için Çırmıktı’da geçici olarak hizmet verecek Poliklinik Merkezinin yapılmasıyla ilgili elimizden gelen desteği vereceğiz. Hemşerilerimiz buradaki binamızda tedavilerini yaptırabilecekler. Acil bölümüyle ilgilide gerekli çözüm önerilerini değerlendiriyoruz, en kısa zamanda bu sorunu aşmak içinde gerekli çalışmalar yapılıyor “ diye konuştu.

Belediye Başkanı Polat, bakıma alınacak Yeşilyurt Hasan Çalık Hastanesinin ek bina ve diğer tadilat işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması ile ilgili süreçte Poliklinik Merkezinin kurulması aşamasında destek veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’ye, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a, Milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya, Sağlık İl Müdürlüğüne ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine teşekkür etti.

BOZTEPE, “YEŞİLYURT’A HER AÇIDAN SAHİP ÇIKILIYOR”

Yeşilyurt Hasan Çalık Hastanesindeki bakım çalışmaları ve Çırmıhtı’da hizmet verecek Sağlık Merkeziyle ilgili bilgiler veren Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Vahap Boztepe, “Hasan Çalık Hastanemizin ek binası ve tadilatı ilgili burayı bir yıl kapatmamız gerekiyordu, buradaki hastalarımızda Malatya’daki Devlet Hastanemize gidecekti. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekillerimiz, AK Parti İl Başkanımız ve Yeşilyurt Belediye Başkanımız bu konuda çok hassas bir davranış sergilediler. Sağlık hizmetlerinin aksamaması için gereken desteği verdiler. Buranın tüm masraflarını üstlenen Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkürleri sunuyorum” dedi.

KAHTALI, “YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANIMIZA DESTEĞİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM”

Çırmıhtı’da hizmet verecek Poliklinik Merkezinin yapım aşamasında büyük destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sunan AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, Yeşilyurt Hasan Çalık Hastanesinin tadilat çalışmalarından sonra modern ve standartları yüksek hizmet anlayışıyla kapılarını yeniden vatandaşlara açacağını ifade etti.

Kahtalı, “Hasan Çalık Hastanesinde yapılan incelemeler neticesinde bakım ve tadilata ihtiyacı vardı, Sağlık Bakanlığıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde ek bina yapımı ve diğer eksiklerin tamamlanmasından sonra bu hastanemiz daha modern bir yapıyla hizmetlerine devam edecek. Sağlık hizmetlerinin aksamaması içinde gerekli girişimlerde bulunduk. Vatandaşlarımızın rahatça ulaşabilecekleri bir yerde sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla Çırmıhtı’da Poliklinik Merkezi kurulacak. Hasan Çalık Hastanesindeki yenileme çalışmaları tamamlanana kadar vatandaşlarımız tedavilerini bu binada yaptırabilecekler. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ta hizmete girecek binanın tüm masraflarının Yeşilyurt Belediyesi tarafından karşılanmasını sağladı, kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu binanın yapım aşamasında destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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