Polis 1 Ayda 43 Bin Kişiyi Sorguladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Aralık ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde; FETÖ/PDY yapılanması ile ilgili 87, DEAŞ’la ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, yine Asayiş ekiplerince 43 bin 614 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı, aranan 175 şüphelinin yakalandığı, 83 silah ve çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildiği açıklandı.

Emniyet Müdürlüğü, 1- 31 Aralık 2017 günleri arasında Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube Müdürlükleri ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili şu bilgi verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 01 ARALIK ve 31 ARALIK 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda;

TEM VE KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

– FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; toplam (87) şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan (16) şahıs tutuklanmış, (16) şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, (54) şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, 1 şahsın işlemleri devam etmektedir. Ayrıca paylaşılan rakamlara ek olarak 14.12.2017 günü FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü yapılanması ile gaybubet evlerine yönelik yapılan operasyonda ülke genelinde aranan (21) firari şüpheli gaybubet evlerinde yakalanmış, Adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan (17’si) tutuklanmış, (4) şahıs ise serbest kalmıştır.

-DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 1 şahıs gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak ilimiz E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

-Ayrıca farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 14 şüpheli hakkında işlem yapılmış, işlem yapılan, 9 şüpheli soruşturma iline sevk edilmiş, 4 şahsın işlemleri devam etmekte olup, 1 şüpheli firari olarak aranmaktadır.

Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan çalışmalarda;

-5607 Sayılı Kanun Kapsamında (Gümrük Kaçağı Sigara) suçundan 3 şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 2326 paket halinde değişik markalarda gümrük kaçağı sigara, 4220 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron, 27 Şişe bandrolsüz içki, 15 lt. boğma rakı ele geçirilmiştir.

-Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 11 şüpheli hakkında işlem yapılmış. Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştır.

-6136 Sayılı Kanun kapsamında 2 şahıs hakkında işlem yapılmış, yapılan çalışmada 3 adet 9 mm çapında tabanca bu tabancalara ait 3 adet şarjör, 8 adet MKE yapımı mermi ele geçirilmiş ve adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştır.

NARKOTİK ŞUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

İlimiz genelinde Uyuşturucu Madde ticareti yaptığı veya kullandığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak son bir ay içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda meydana gelen toplam 31 olayda, 54 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 15 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edilmiş, 3 şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştır.

Şüpheli şahısların ikamet, işyeri ve üst aramalarında 642 (gram) esrar,18 (adet) ecstasy hap, 86,98 (gram) sentetik kannobinoid (Bonzai), 2.593 (gram) metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MERKEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZCE (BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT) YAPILAN ŞOK UYGULAMALAR VE YOL UYGULAMALARINDA

43.614 Şahsın GBT’si yapılmış, aranan 175 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 37 Ruhsatsız tabanca, 12 Kuru Sıkı tabanca, 34 Av Tüfeği, 76 Adet Av Tüfeği Kartuşu, 274 Fişek, 198 gr. Uyuşturucu Madde, 36 pet şişe boğma rakı, 199 Uyuşturucu Hap, 66 Kesici Alet ele geçirilmiş, 6 faili meçhul olay aydınlatılmış, 36 işyeri kontrol edilmiştir.

6.826 Araç sorgulanmış, 219 Araç ve 89 Araç sürücüsüne işlem yapılmış ve 65.129.00 TL İdari para cezası uygulanmış, 7 araç trafikten men edilmiştir.”

Bülten- malatyahaber.com