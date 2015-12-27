Polis 169’uncu Yılını Kutladı

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 169. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Tören sonrasında Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 169. Yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Emniyet Müdürü Nuri Uluayak, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Karlı, Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Emniyet Mensupları ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldılar.

Törende Atatürk Anıtı’na Emniyet Müdürlüğü, Polis Meslek Yüksekokulu ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı’nın çelenkleri sunuldu. 2. Ordu Bölge Bandosu’nun eşliğinde saygı duruşu yapılarak, İstiklal Marşı okundu.

Törende Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’ın kutlama mesajı da okundu. Kılıçlar mesajında, “Kıymetli meslektaşlarım, Türk Emniyet Teşkilatı 169 yılın birikimi, sizlerin üstün vazife bilinci ve disipliniyle bundan sonrada devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir. Değerli meslektaşlarım, bu vesile ile hepinizin 10 Nisan Polis Gününüzü kutlar görevinizde başarılar dilerim” ifadelerini kaydetti.

Tören Malatya Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tören yürüyüşü ile sona erdi. Törenden sonra Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri Kışla Caddesi’nden Eski Belediye Binası Meydanı’na kadar kendi bando takımları eşliğinde yürüyüş yaptılar. Yürüyüş esnasında Emniyet Müdürü Nuri Uluayak, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Karlı kaldırımda duran vatandaşlara karanfil hediye ettiler.

DOĞANŞEHİR’DE..

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı’nın 169’ncu yılı kutlama törenleri yapıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Çelenk konarak başlayan törene, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Garnizon Komutanı Gürcan Aşkın, Belediye Başkanı Vahap Küçük, daire amirleri ile müdürler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Doğanşehir Emniyet Müdürü Gürcan Aşkın, ”Şanla Şerefle yazdığı mazisi olan teşkilatımızın 169. yılına girerken sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyadaki sayılı polis teşkilatları arasında yer almış olmanın gururunu taşımaktadır. Türk Polisi çağdaş polis teşkilatının kullandığı araç -gereç ve yöntemleri de en başarılı bir şekilde kullanmaktadır. Polis teşkilatı, dünyadaki gelişmelere paralel olarak milletimizin, değişen beklentilerine cevap vermek için sürekli kendisini yenilemektedir” dedi.

Programın devamında, öğrencilerin katıldığı ve şiir, kompozisyon, resim ve atletizmde dereceye girenlere ödülleri verildi. Daha sonra misafirlerle Doğanşehir Emniyet Müdürlüğü binasında verilen ikramlardan sonra, Doğanşehir Emniyeti tarafından kurulan ve Doğanşehir İmam Hatip Lisesi ve ÇPL öğrencilerinden oluşan Mehteran takımı ilçede bir yürüyüş yaptı. Doğanşehir halkı tarafından ilgiyle izlenen Mehteran takımı Emniyet binasının önünde halka açık bir konser verdi.

DARENDE’DE..

Türk Polis Teşkilatı’nın 169. kuruluş yılı dolayısıyla Malatya’nın Darende ilçesinde tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk büstüne İlçe Emniyet Müdürü Arif Köse tarafından çelenk sunuldu. Günün anlamına ilişkin bir konuşma yapan Arif Köse, Emniyet Teşkilatı’nın kanun hakimiyeti ve devlet otoritesini sağlama gibi önemli görevleri yerine getirirken güler yüzlü, yardımsever, özverili ve objektif bir anlayışla hareket ettiğini belirterek, teknolojik imkanların suçla mücadelede kullanılmasına ve hukuk kurallarının uygulanmasına önem verdiklerini bildirdi. Köse, “Halkımızla birebir etkileşim içerisinde olan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelimizin yüzde 76’sı fakülte mezunu olup, tüm personelimizin ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi eğitimlere katılması sağlanmaktadır” dedi.

Törene, Kaymakam Bünyamin Kuş, Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Hacı Güneşli, Belediye Başkan Vekili Durmuş Doğan, Cumhuriyet Savıcısı Engin Sağlam ile daire müdürleri ve polisler katıldı. Emekli polis ve teşkilat çalışanları da törende hazır bulundu.

ARAPGİR’DE..

Türk Polis Teşkilatı’nın 169. yıldönümü Malatya’nın Arapgir İlçesi’nde de düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı önündeki törene Kaymakam Ercan Turan, Garnizon Komutanı Özgür Gümüşay, Belediye Başkanı Haluk Cömeroğlu, Cumhuriyet Savcısı Ali Öztürk, Emniyet Müdürü Hakan Köse, polis memurları, rütbeli askerler, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende Atatürk Anıtı’na Emniyet Müdürlüğü’nün çelenginin sunulmasından sonra polis memuru Oğuz Kara, törende yaptığı konuşmada günün önemine değinerek, “Türk polisi devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ile can, mal ve namusunu korumayı kendine şiar edinmiş, Anayasa ve yasalardan aldığı yetkilerini sizlerin desteği ve sevgisini de yanına alarak, bugüne kadar en iyi ve en yoğun şekilde kullanarak görevini başarıyla yerine getirmeye gayret etmiştir” dedi.

Ayrıca Emniyet Amirliği personelleri hafta boyunca kurum amirlerini, şehit ailelerini, emekli emniyet görevlilerini ve okullarda öğrencileri ziyaret etti.

ÖZ’ÜN MESAJI..

Bu arada AKP Malatya Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ömer Faruk Öz de, Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü mesajında, “Ülkemizde iç güven ortamının sağlanması için fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatının 169’uncu kuruluş yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin asayiş, huzur ve güven içinde yaşamasını, can ve mal güvenliğinin sağlanmasını, temel insan hak ve özgürlüklerinin korunmasını köklü teşkilat yapısıyla polis teşkilatımıza borçluyuz.

Polis Teşkilatımız, vatandaşlarımızın güven içerisinde özgür bir şekilde yaşaması için yaklaşık üç yüz bin personeli ile yirmi dört saat kesintisiz güvenlik hizmeti sunmaktadır. Günümüzde emniyet güçlerinden beklenen hukuk devleti ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeyi gözeten, birey memnuniyeti odaklı ve toplum destekli hizmet anlayışı içerisinde görevini yerine getirmesidir. Türk Polis Teşkilatı da bu anlayış çerçevesinde önemli mesafeler almış, asayiş ve terör suçları, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile organize suçlar başta olmak üzere her suç türüyle mücadelede elde ettiği başarılarla toplumun geniş desteğini alarak, en çok güven duyulan kurumlar arasında yerini almıştır.

Polisin adli görevleri kadar idari görevleri arasında yer alan genel asayişin ve kamu düzeninin korunmasında, muhtaçlara, yaşlılara, sakat ve güçsüzlere, hastalara ve çocuklara yardım etme görevleri de son derece önemlidir. Bu yönüyle toplumsal huzurun, sosyal barışın sağlanmasında da polislerimiz önemli bir misyon üstlenmektedir.

Polislerimizin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesinde, cana, mala ve toplumsal huzurumuza kasteden olayların önlenmesinde polisimize halk desteğinin sağlanması ve polis vatandaş diyaloğu son derece önemlidir. Bu konuda bizlerin emniyeti için ağır mesai şartlarında gece gündüz demeden görev yapan polislerimize elimizden geldiğince yardımcı olmak hepimizin sorumluluğudur.

Bu düşüncelerle, tüm emniyet mensuplarımıza fedakarca hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, Türk Polis Teşkilatının 169. Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vazife başında hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum.”dedi.