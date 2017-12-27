Polis 30 Şüpheli Yakaladı

Asayiş Şubesi Ekipleri tarafından, 1 hafta içerisinde çeşitli olaylara karışan ya da aranmakta olan 30 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildikleri bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü yakalanan şahıslarla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 30 kişi 18/24 Aralık tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

1 Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesinde 19.11.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı B.S. isimli şahıs, 18.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2 Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesinde 18.12.2017 tarihinde Yankesicilik suçundan dolayı M.K. isimli şahıs, 18.12.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3 Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesinde 21.12.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı B.S. isimli şahıs, 21.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4 Battalgazi ilçesi Kaynarca Mahallesinde 13.12.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı H.D. isimli şahıs, 21.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5 Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesinde 23.12.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı M.K. isimli şahıs, 23.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y isimli şahıs 18.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7 Kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.B. isimli şahıs 18.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8 Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.S isimli şahıs 18.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9 Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.Y. isimli şahıs 18.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.U isimli şahıs 19.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11 Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.K isimli şahıs 19.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Muş Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.K isimli şahıs 20.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 20.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs 20.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15 Kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay cezasından dolayı Muğla Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 20.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16 Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 20.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.F.D. isimli şahıs 20.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E.G. isimli şahıs 20.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19 Kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.C. isimli şahıs 20.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20 Seyirden yasak kişilerin kolluğa müracaat etmemesi suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs 20.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21 Alkollü araç kullanma suçundan 25 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs 21.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22 Karşılıksız yararlanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs 21.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23 6136 SKM suçundan 25 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.S.A. isimli şahıs 21.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.O. isimli şahıs 21.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25 Çocuğun cinsel istismarı suçundan 11 yıl 5 ay cezasından dolayı Antalya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.Ç. isimli şahıs 22.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

26 Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Konya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.İ. isimli şahıs 22.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27 Bakaya kalıp 3 ay içinde yakalanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 21.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28 Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 22.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29 Tehdit suçundan 1 yıl 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 24.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30 Silahla tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.K. isimli şahıs 24.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

Bülten- malatyahaber.com