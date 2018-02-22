Polis 31 Şüpheliyi Yakaladı

Asayiş Şubesi ekipleri, 1 hafta içerisinde çeşitli olaylara karışan ya da aranan 31 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Emniyet Müdürlüğü’nün yakalanan şahıslara ilişkin verdiği bilgi şöyle:

“Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 31 kişi 12 ile 18 Şubat tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

1 Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesinde 22.01.2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı S.D. isimli şahıs, 13.02.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2 Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesinde 22.01.2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı E.Ö.K. isimli şahıs, 13.02.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3 Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesinde 07.02.2018 tarihinde dolandırıcılık suçundan dolayı K.A. isimli şahıs, 13.02.2018 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4 6136 SKM suçundan 25 gün cezasından doyalı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Y isimli şahıs 12.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5 Hırsızlık suçundan 7 yıl 15 gün cezasından doyalı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E isimli şahıs 12.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6 Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Mut Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.D. isimli şahıs 12.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7 Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.O. isimli şahıs 13.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8 Karşılıksız yararlanma suçundan 10 ay cezasından doyalı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A isimli şahıs 13.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 13.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10 3 gün zorlama hapis cezasından doyalı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.T. isimli şahıs 13.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Y. isimli şahıs 13.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12 Hırsızlık suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 13.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13 Hakaret suçundan 2 ay 27 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.Y. isimli şahıs 13.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14 2313 SKM suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 14.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.G. isimli şahıs 14.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16 Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 14.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17 Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.L. isimli şahıs 14.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18 Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.Ç. isimli şahıs 14.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.Ç. isimli şahıs 14.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20 Taksirle ölüme nerden olma suçundan 1 yıl 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.K. isimli şahıs 15.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21 Silahla tehdit suçundan 6 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.M. isimli şahıs 15.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22 6136 SKM suçundan 2 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.Ş. isimli şahıs 15.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Büyükçekmece Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 15.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24 Hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs 15.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25 Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Y. isimli şahıs 16.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26 Basit yaralama suçundan 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G isimli şahıs 16.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.K isimli şahıs 16.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik dolayı Karlıova Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G isimli şahıs 16.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.T. isimli şahıs 16.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30 Hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay cezasından dolayı Bakırköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs 17.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31 6136 SKM suçundan ifadeye yönelik dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.I. isimli şahıs 18.02.2018 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

Bülten- malatyahaber.com