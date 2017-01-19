Polis 32 Şüpheliyi Yakalandı

Emniyet Asayiş Şubesi ekipleri, 9-15 Ocak günleri arasında, çeşitli olaylara karışan ya da daha önce karıştıkları olaylar nedeniyle aranan 32 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Yakalanan şahıslarla ilgili şu bilgi verildi:

“1 Battalgazi ilçesi Kavaklıbağ mahallesinde 11.01.2017 tarihinde iş yerinden hırsızlığı suçundan dolayı B.K. isimli şahıs, 13.01.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2 Borcunu Ödeme Şartını İhlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.N. isimli şahıs, 09.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3 5809 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs, 09.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4 Mühür Bozma suçundan 5 ay cezasından dolayı Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.T. isimli şahıs, 09.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5 6136 SKM suçundan 6 yıl 1 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.K. isimli şahıs, 09.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs, 09.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7 Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Darende Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.İ. isimli şahıs, 09.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8 Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.C.D. isimli şahıs, 09.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9 6136 SKM suçundan 10 ay 25 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.T. isimli şahıs, 09.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10 Mühür Bozma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ö. isimli şahıs, 09.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11 Hırsızlık suçundan 18 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs, 09.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.G. isimli şahıs, 09.01.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13 Hırsızlık suçundan 3 yıl 21 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs, 09.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs, 10.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15 Silahla Tehdit suçundan 5 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.M. isimli şahıs, 10.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16 Kişi Hürmetinden Yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Ayvalık Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.I. isimli şahıs, 10.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

17 Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Samsun Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.A. isimli şahıs, 10.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18 Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Gaziosmanpaşa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.M. isimli şahıs, 10.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19 Ailenin korunması suçundan 3 gün cezasından dolay Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.B. isimli şahıs, 11.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20 Güveni Kötüye Kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.Ö. isimli şahıs, 11.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.C.U. isimli şahıs, 11.01.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22 Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.B. isimli şahıs, 12.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23 Borcunu Ödeme Şartını İhlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.B. isimli şahıs, 12.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24 Bıçak ve diğer Aletleri Taşıma suçundan 9 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs, 12.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.A. isimli şahıs, 13.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26 Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.G. isimli şahıs, 13.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.E.D. isimli şahıs, 13.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28 Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.S. isimli şahıs, 13.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29 Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T. isimli şahıs, 13.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30 Hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay 15 gün cezasından dolayı Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M.Y. isimli şahıs, 14.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31 Alkolü Araç Kullanma suçundan 25 gün cezasından dolayı Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ö. isimli şahıs, 15.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs, 15.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır”

Bülten