Polis 38 Kişiyi Yakaladı

Polis ekipleri, son 1 haftada çeşitli olaylara karışan ya da daha önce karıştıkları olaylar nedeniyle aranan 38 kişiyi yakaladı ve adliyeye teslim etti.

Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre yakalananlar şunlar:

“1Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa mahallesinde 27.12.2014 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı F.D. isimli şahıs, 29.12.2014 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa mahallesinde 27.12.2014 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı E.P. isimli şahıs, 29.12.2014 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa mahallesinde 27.12.2014 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı A.B. isimli şahıs, 29.12.2014 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa mahallesinde 27.12.2014 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı F.G. isimli şahıs, 29.12.2014 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa mahallesinde 27.12.2014 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı F.G. isimli şahıs, 29.12.2014 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6Battalgazi ilçesi Yeni Hamam mahallesinde 29.12.2014 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı N.K. isimli şahıs, 29.12.2014 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7Battalgazi ilçesi Akpınar mahallesinde 29.12.2014 tarihinde 6136 SKM.ve uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı M.Y. isimli şahıs, 29.12.2014 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8Battalgazi ilçesi Saray mahallesinde 31.12.2014 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı B.S. isimli şahıs, 31.12.2014 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9Battalgazi ilçesi Dabakhane mahallesinde 31.12.2014 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı F.M.Y. isimli şahıs, 31.12.2014 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10Battalgazi ilçesi Saray mahallesinde 03.01.2014 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı A.D. isimli şahıs, 03.01.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11Battalgazi ilçesi Dabakhane mahallesinde 03.01.2014 tarihinde gümrük kaçağı cep telefonu bulundurma suçundan dolayı M.K. isimli şahıs, 03.01.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12Battalgazi ilçesi Dabakhane mahallesinde 03.01.2014 tarihinde gümrük kaçağı cep telefonu bulundurma suçundan dolayı F.A. isimli şahıs, 03.01.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13Yeşilyurt ilçesi İstasyon mahallesinde 03.01.2014 tarihinde gümrük kaçağı sigara bulundurma suçundan dolayı C.H. isimli şahıs, 03.01.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14Battalgazi ilçesi Başharık mahallesinde 29.12.2014 tarihinde işyerlerinden hırsızlık suçundan dolayı M.T. isimli şahıs, 04.01.2015 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15Battalgazi ilçesi İzzetiye mahallesinde 04.01.2015 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı Ö.İ. isimli şahıs, 04.01.2014 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16Battalgazi ilçesi İzzetiye mahallesinde 04.01.2015 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı G.K. isimli şahıs, 04.01.2014 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs, 29.12.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18Hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Akçadağ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.A. isimli şahıs, 29.12.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs, 29.12.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20Başkasına ait Kredi Kartını Kullanma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs, 29.12.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21Askeri Firar suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Çorlu Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs, 29.12.2014 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs, 29.12.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23Çocuk Teslimine Muhalefet suçundan 6 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs, 30.12.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24Hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.A. isimli şahıs, 30.12.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25Uyuşturucu Madde Bulundurma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.K. isimli şahıs,30.12.2014 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26Dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasından dolayı Bakırköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.S. isimli şahıs, 30.12.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27Basit Yaralama suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasından dolayı Muş Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs, 31.12.2014 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 4 yıl hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S. isimli şahıs, 31.12.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29Nafaka Hükümlerine Uymama suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ö. isimli şahıs, 31.12.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs, 31.12.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs, 31.12.2014 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32Bıçak ve Diğer Aletleri Taşıma suçundan 20 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs, 31.12.2014 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasından dolayı Kırşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.T. isimli şahıs, 01.01.2015 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34Hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Akçadağ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.P. isimli şahıs, 02.01.2015 tarihinde Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35Nafaka Hükümlerine Uymama suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.N. isimli şahıs, 03.01.2015 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36Dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.A. isimli şahıs, 04.01.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37Karşılıksız Yararlanma suçundan 10 ay hapis cezasından dolayı Görele Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs, 05.01.2015 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs, 05.01.2015 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”