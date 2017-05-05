Polis 38 Şüpheliyi Yakaladı

Polis, çeşitli olaylara karışan ya da aranmakta olan 38 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Emniyet Müdürlüğü, yakalanan şüphelilerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi 22.04.2017 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı H.S. isimli şahıs, 26.04.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Battalgazi ilçesi Sal köprü Mahallesi 22.04.2017 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı A.G. isimli şahıs, 26.04.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Battalgazi ilçesi Sal köprü Mahallesi 22.04.2017 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı S.P. isimli şahıs, 26.04.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi 29.04.2017 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı S.Y isimli şahıs, 29.04.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs, 24.04.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.K. isimli şahıs, 24.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kredi kartını izinsiz kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs, 24.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

Bıçak ve diğer aletleri taşıma suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs, 24.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

Bıçak ve diğer aletleri taşıma suçundan 400 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ş. isimli şahıs, 24.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs, 24.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.G. isimli şahıs, 24.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.D. isimli şahıs, 24.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs, 24.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Gerger Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.A. isimli şahıs, 24.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ş. isimli şahıs, 25.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Tehdit suçundan 25 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.T. isimli şahıs, 25.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.D isimli şahıs, 25.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Bıçak ve diğer aletleri taşıma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Ö. isimli şahıs, 25.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Mühür bozma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs, 25.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs, 25.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

Uyuşturucu ticareti yapma suçundan 5 yıl cezasından dolayı Gaziantep Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.D isimli şahıs, 25.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hakaret suçundan 1 yıl 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.N. isimli şahıs, 25.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

Uyuşturucu ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs, 26.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6136 SKM suçundan 4 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs, 26.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Mal beyanında bulunmama suçundan dolayı mal beyanının alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.G. isimli şahıs, 26.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.B. isimli şahıs, 26.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5809 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs, 26.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.O.Ö. isimli şahıs, 26.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Mal beyanında bulunmama suçundan dolayı mal beyanının alınmasına yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs, 26.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Mal beyanında bulunmama suçundan dolayı mal beyanının alınmasına yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.A. isimli şahıs, 26.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.G. isimli şahıs, 27.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Mal beyanında bulunmama suçundan dolayı mal beyanın alınmasına yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ş. isimli şahıs, 27.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.G. isimli şahıs, 28.04.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Mal beyanında bulunmama suçundan dolayı mal beyanının alınmasına yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.T. isimli şahıs, 28.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Seyirden yasak kişi suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs, 28.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Nafaka hükümlerine uymama suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.P. isimli şahıs, 29.04.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Tarsus Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.T. isimli şahıs, 30.04.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hırsızlık suçundan 4 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B.B. isimli şahıs, 30.04.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

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