Polis 41 Şüpheliyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, 1 hafta içerisinde çeşitli olaylara karışan ya da aranmakta olan 41 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Emniyet Müdürlüğü’nün yakalanan şahıslarla ilgili açıklaması şöyle:

“Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 41 kişi 25 Aralık 2017 ile 01 OCAK 2018 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

1 Battalgazi ilçesi Çirikpınar Mahallesinde 24.12.2017 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı A.G. isimli şahıs, 26.12.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2 Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesinde 28.11.2017 tarihinde Dolandırıcılık suçundan dolayı Y.İ. isimli şahıs, 26.12.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3 Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesinde 21.12.2017 tarihinde Dolandırıcılık suçundan dolayı M.K. isimli şahıs, 26.12.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4 Battalgazi ilçesi Kırçuval Mahallesinde 25.12.2017 tarihinde Dolandırıcılık suçundan dolayı S.A. isimli şahıs, 27.12.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5 Battalgazi ilçesi Kırçuval Mahallesinde 23.05.2017 tarihinde Yankesicilik suçundan dolayı A.H. isimli şahıs, 29.12.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6 Battalgazi ilçesi Kırçuval Mahallesinde 23.05.2017 tarihinde Yankesicilik suçundan dolayı M.E. isimli şahıs, 29.12.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7 Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesinde 31.12.2017 tarihinde parada sahtecilik suçundan dolayı M.K. isimli şahıs, 31.12.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

8 Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesinde 31.12.2017 tarihinde parada sahtecilik suçundan dolayı H.A. isimli şahıs, 31.12.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

9 Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesinde 31.12.2017 tarihinde parada sahtecilik suçundan dolayı E.V. isimli şahıs, 31.12.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

10 Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesinde 31.12.2017 tarihinde parada sahtecilik suçundan dolayı E.G. isimli şahıs, 31.12.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

11 Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.S.Y. isimli şahıs 25.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12 Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 11 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A isimli şahıs 25.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13 Güveni kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Karakoçan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.C. isimli şahıs 25.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14 Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.U. isimli şahıs 25.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15 Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.D. isimli şahıs 25.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16 Kasten öldürme suçundan 12 yıl 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.D. isimli şahıs 25.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17 Fuhuş yaptırmak veya yer temin etmek suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.İ.K. isimli şahıs 25.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18 Basit yaralama suçundan 3 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 25.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 26.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20 Yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.T. isimli şahıs 26.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21 Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Acıpayam Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.P. isimli şahıs 26.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22 Silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ç. isimli şahıs 26.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23 Mal beyanında bulunmadığımdan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.A. isimli şahıs 26.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24 Silahla yağma suçundan 20 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 27.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25 Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.Ç. isimli şahıs 27.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Andırın Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E. isimli şahıs 27.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27 Silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 27.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28 Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Kayseri Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.D. isimli şahıs 27.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29 Dolandırıcılık suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ö. isimli şahıs 27.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Bakırköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.E. isimli şahıs 28.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.K. isimli şahıs 28.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 28.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33 Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 29.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak İslahiye Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.D. isimli şahıs 29.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35 Hakaret suçundan 1 yıl 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 29.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36 Hakaret suçundan 2 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.U. isimli şahıs 29.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37 Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.A. isimli şahıs 30.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38 Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.D. isimli şahıs 30.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39 Dolandırıcılık suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.K. isimli şahıs 01.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40 Silahla tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs 01.12.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41 Basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs 01.12.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

Bülten- malatyahaber.com