Polis 43 Şüpheliyi Yakaladı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde, çeşitli olaylara karışan ya da daha önce karıştıkları olaylar nedeniyle aranan toplam 43 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü yakalanan şahıslarla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 43 kişi 19 ile 25 Şubat tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

1 Taksirle ölüme neden olma suçundan ifadeye yönelik olarak Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli A.K. şahıs 19.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2 Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.B. isimli şahıs 19.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3 Hükümlü veya tutuklunu kaçması suçundan 6 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.M.G. isimli şahıs 19.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan dolayı Menemen Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 19.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5 Basit yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.M. isimli şahıs 19.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6 Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 19.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7 Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan dolayı Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.C. isimli şahıs 19.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8 Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.Y. isimli şahıs 19.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9 Basit tehdit suçundan dolayı Yalova Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.C isimli şahıs 19.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan dolayı Şırnak Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 19.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11 Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.M. isimli şahıs 19.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12 Silahla yağma suçundan 7 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs 20.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13 6136 SKM suçundan 2 yıl 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs 20.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Ç. isimli şahıs 20.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Doğubayazıt Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.T. isimli şahıs 20.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 20.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Erzincan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Y. isimli şahıs 20.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18 Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Osmaniye Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs 20.02.2018 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.G. isimli şahıs 20.02.2018 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20 Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E:Ü. isimli şahıs 20.02.2018 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21 Tehdit suçundan 7 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 21.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22 Hırsızlık suçundan 2 yıl 9 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden L.K. isimli şahıs 21.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Alanya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y.K. isimli şahıs 21.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24 Silahla yağma suçundan 14 yıl 7 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 21.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25 Hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.İ. isimli şahıs 21.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26 Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.K isimli şahıs 21.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27 Nitelikli yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Doğanşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A isimli şahıs 21.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.Ş. isimli şahıs 21.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29 Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.G. isimli şahıs 22.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.G. isimli şahıs 22.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 22.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32 Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 22.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Küçükçekmece Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 22.02.2018 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34 Görevi yaptırmamak için direnme suçundan 6 ay 20 gün cezasından dolayı olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.C.Y. isimli şahıs 22.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Edirne Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.G. isimli şahıs 22.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hırsızlık suçundan 4 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 23.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36 Kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.A. isimli şahıs 23.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 23.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38 Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y.Y. isimli şahıs 23.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 23.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40 Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Edirne Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 24.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41 Silahla yağma suçundan 18 yıl 6 ay cezasından dolayı olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 25.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

42 Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesinde 19.02.2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı S.Ö. isimli şahıs, .20.022018 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

43 Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesinde 22.02.2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı S.Ö. isimli şahıs, .25.022018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

Bülten- malatyahaber.com