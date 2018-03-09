Polis 47 Kişiyi Gözaltına Aldı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1 hafta içerisinde çeşitli suçlarla ilgili 47 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Yakalanan şahıslara ilişkin Emniyet Müdürlüğü şu bilgiyi verdi:

“Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 47 kişi 26 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

1 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Çaldıran Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli A.D. şahıs 26.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli F.A şahıs 26.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli A.A şahıs 26.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli S.B. şahıs 26.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5 Hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli C.Y. şahıs 26.02.2018 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6 Birinci ile dördüncü fıkralarda tanımlanan filleri işlemek suçundan 7 ay cezasından dolayı Tokat Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli M.Ş. şahıs 26.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7 Kumar oynamak için yer veya imkân sağlamak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli M.A. şahıs 27.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Şırnak Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli Ş.T. şahıs 28.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9 Dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay cezasından dolayı Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli Z.İ. şahıs 28.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli M.D. şahıs 28.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Diyarbakır Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli İ.E. şahıs 28.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12 Hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli M.M.K. şahıs 28.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli İ.T. şahıs 01.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14 Görev yaptırmamak için direnme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli M.T. şahıs 01.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15 Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli G.G. şahıs 01.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16 Görev yaptırmamak için direnme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli Ü.B. şahıs 01.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli S.G. şahıs 01.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18 Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli A.A. şahıs 01.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19 Basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli H.G. şahıs 01.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20 Silahla tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli G.Ö. şahıs 01.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli S.B. şahıs 01.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22 Hakkı olmayan yere tecavüz etme suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli V.T. şahıs 01.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23 6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli İ.B. şahıs 01.03.2018 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24 6136 SKM suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli A.D. şahıs 02.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25 Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli A.A.H. şahıs 02.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli B.Ş. şahıs 02.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli H.E. şahıs 02.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Gelibolu Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli M.H. şahıs 02.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29 Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli S.A. şahıs 02.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30 6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Fethiye Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli F.A. şahıs 02.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli H.E. şahıs 02.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli L.Y. şahıs 02.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33 Kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay cezasından dolayı Karabük Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli A.K. şahıs 02.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34 6136 SKM suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli R.K. şahıs 04.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli M.C. şahıs 04.03.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Erzurum Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden isimli M.G. şahıs 04.03.2018 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37 Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesinde 25.02.2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı T.K. isimli şahıs, 28.02.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38 Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesinde 25.02.2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı A.T. isimli şahıs, 28.02.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39 Battalgazi ilçesi Yeni Hamam Mahallesinde 20.02.2018 tarihinde Yankesicilik suçundan dolayı K.Y. isimli şahıs, 28.02.2018 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40 Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesinde 25.02.2018 tarihinde güveni kötüye kullanma suçundan dolayı G.B. isimli şahıs, 28.02.2018 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41 Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesinde 25.02.2018 tarihinde güveni kötüye kullanma suçundan dolayı G.B. isimli şahıs, 28.02.2018 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

42 Battalgazi ilçesi Nuriye Mahallesinde 27.02.2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı M.Y. isimli şahıs, 28.02.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

43 Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesinde 27.02.2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı U.K. isimli şahıs, 01.03.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

44 Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesinde 21.02.2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı A.A. isimli şahıs, 02.03.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

45 Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesinde 21.02.2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı M.Ş. isimli şahıs, 02.03.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

46 Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesinde 01.03.2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı E.E. isimli şahıs, 04.03.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

47 Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesinde 01.03.2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı M.D. isimli şahıs, 04.03.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

Bülten- malatyahaber.com