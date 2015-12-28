Polis 49 Şüpheliyi Yakaladı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, 1 hafta içerisinde, çeşitli olaylara karışan ya da önceden karıştıkları olaylar nedeniyle aranan 49 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yakalanan şahıslar ve haklarındaki adli işlemle ilgili şu bilgi verildi:

“1Battalgazi ilçesi Küçük Hüseyin Bey mahallesinde 02.03.2015 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı Y.C. isimli şahıs, 02.03.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2Battalgazi ilçesi Akpınar mahallesinde 02.03.2015 tarihinde 6136 SKM. suçundan dolayı F.K. isimli şahıs, 02.03.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3Battalgazi ilçesi Dabakhane mahallesinde 02.03.2015 tarihinde 6136 SKM. suçundan dolayı E.Y. isimli şahıs, 02.03.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4Battalgazi ilçesi Yavuz Selim mahallesinde 02.03.2015 tarihinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı A.S. isimli şahıs, 04.03.2015 tarihinde Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5Battalgazi ilçesi Yavuz Selim mahallesinde 02.03.2015 tarihinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı K.S. isimli şahıs, 04.03.2015 tarihinde Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6Battalgazi ilçesi Yavuz Selim mahallesinde 02.03.2015 tarihinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı H.S. isimli şahıs, 04.03.2015 tarihinde Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7Battalgazi ilçesi Aslantepe mahallesinde 03.03.2015 tarihinde ikametten hırsızlık suçundan dolayı M.S.M. isimli şahıs, 03.03.2015 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8Battalgazi ilçesi Akpınar mahallesinde 03.03.2015 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı M.G. isimli şahıs, 03.03.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9Battalgazi ilçesi Akpınar mahallesinde 03.03.2015 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı B.N.G. isimli şahıs, 03.03.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi mahallesinde 07.02.2015 tarihinde ikametten hırsızlık suçundan dolayı S.K. isimli şahıs, 04.03.2015 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi mahallesinde 07.02.2015 tarihinde ikametten hırsızlık suçundan dolayı M.B. isimli şahıs, 04.03.2015 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12Battalgazi ilçesi Yeni Hamam mahallesinde 04.03.2015 tarihinde 6136 SKM. suçundan dolayı D.K. isimli şahıs, 04.03.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13Battalgazi ilçesi Akpınar mahallesinde 05.03.2015 tarihinde 6136 SKM. suçundan dolayı Ö.G. isimli şahıs, 05.03.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu mahallesinde 02.03.2015 tarihinde otodan hırsızlık suçundan dolayı H.O. isimli şahıs, 06.03.2015 tarihinde Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15Battalgazi ilçesi Yeni Hamam mahallesinde 06.03.2015 tarihinde 6136 SKM. suçundan dolayı S.D. isimli şahıs, 06.03.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16Hakaret suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs, 02.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17Yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.D. isimli şahıs, 02.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18Mal Beyanında Bulunmama suçundan mal beyanının alınmasına yönelik Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ö. isimli şahıs, 02.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Hekimhan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.D. isimli şahıs, 02.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.D. isimli şahıs, 02.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.B. isimli şahıs, 02.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.K. isimli şahıs, 02.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23Hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs, 03.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.F. isimli şahıs, 03.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25Karşılıksız Yararlanma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.D. isimli şahıs, 03.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26Köy Tüzel Kişiliği Taşınmazına Tecavüz suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs, 03.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

276136 SKM. suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.T. isimli şahıs, 03.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.K. isimli şahıs, 03.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29Tehdit suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.F.B. isimli şahıs, 03.03.2015 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30Hakaret suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Bursa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.D. isimli şahıs, 03.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.B. isimli şahıs, 04.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32Yaralama suçundan 2 yıl 11 ay 27 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.Ö. isimli şahıs, 04.03.2015 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs, 04.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34Silahla Yağma suçundan 3 yıl 20 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.Y. isimli şahıs, 05.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35Dolandırıcılık suçundan 15 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.A. isimli şahıs, 05.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan 5 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.K. isimli şahıs, 05.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37Bıçak ve Diğer Aletleri Taşıma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs, 05.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.E. isimli şahıs, 05.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.N.T. isimli şahıs, 05.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40Hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs, 05.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41Nafaka Hükümlerine Uymama suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs, 06.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

426136 SKM. suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Gaziosmanpaşa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.U. isimli şahıs, 06.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

43Hakaret suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.E. isimli şahıs, 06.03.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

44Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Gaziantep Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs, 06.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

45Hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.G. isimli şahıs, 06.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

46Tehdit suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Pütürge Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.A. isimli şahıs, 07.03.2015 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

47Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.U. isimli şahıs, 08.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

48Dolandırıcılık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Iğdır Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.İ. isimli şahıs, 08.03.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

49Resmi Belgede Sahtecilik suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.G. isimli şahıs, 08.03.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”