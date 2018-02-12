Polis 5 Silah Ele Geçirdi
Malatya’da 24 saat içerisinde ruhsatsız 2 adet pompalı tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi.
Asayiş Şubesi ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucun da, Eskimalatya’da M.A. adlı şüpheliden 2 adet pompalı tüfek, Orduzu’da R.Ö. adlı şüpheliden 1 adet tabanca, Yeşiltepe’de O.U. adlı şüpheliden 1 adet tabanca ele geçirildi.
İzzetiye Mahallesi Handan sokakta eski eşinin aracını kurşunlayan E.K. adlı şüpheli de 1 adet tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
FOTO: Arşiv
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Burada yapmışsınız isim yok u. o. r .ö . okuyan ne anllasın bundan baş harfleri yazmak zorunda misiniz yazmayın bir şüpheli deyin meselâ daha şik durur emin olun
Haberde Eskimalatya’yı görünce bir uyarıda bulunayım; Eskimalatya’dan, Hasırcılara doğru (Kırkgöz Caddesi) giderken üstten tren, alttan araçların ve yayaların geçtiği o geçide varmadan yolun sağındaki boş alanlara ve tren hattının Battalgazi Tren garına giden kenar hattına lütfen Emniyet Birimleri birimleri bir göz atıp incelemede bulunabilirler mi? Uyuşturucu madde kullananlar, bu maddeleri pazarlayanlar, yollarda araçların rahatça durup alış-veriş yaptığı, plakasız motosikletlerin cirit attığı rezil bir hal aldı bu bölge. Eğer önlem alınmaz ise daha da çıkılmaz bir hal alacağını hatırlatır, Yetkilileri bu soruna bir çözüm bulması için duyarlılığa davet ederim. Saygılarımla.Nihat.
Kahveciler sokağı arasındaki dernekler ve vilayet parkının ordaki kahveler tek tek gözetilmeli .
Evet son günlerde polisler çok geziyor burda