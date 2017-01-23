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Malatya Haber -

Polis 6 Kilo Esrar ve 2 Silah Ele Geçirdi

Polis 6 Kilo Esrar ve 2 Silah Ele Geçirdi
  • 24.01.2017
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Emniyet Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 6 kilo esrar ile 2 silah ele geçti.

Emniyet Müdürlüğü operasyonlarla ilgili şu bilgiyi verdi:

“OLAY 1:
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz Narkotim görevlilerince ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 15/01/2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; bir şahsın ikametinde Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; 37 adet paketlenmiş halde satışa hazır vaziyette toplam daralı 4 kilo 882 gram esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve toplam 24 adet dolu fişek ele geçirilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs mahkemece tutuklanmıştır.

OLAY 2:
Yine ilimiz üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatımın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; 14.01.2017 günü İlimiz giriş-çıkış noktalarında yapılan yol uygulaması ve kontroller esnasında bir yolcu otobüsünde yapılan arama neticesinde daralı 1 kilo 120 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, 3 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmıştır.”

FOTO: Arşiv

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