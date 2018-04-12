Polis Amirliğine Kutlama Ziyareti
Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem ve Kurum amirleri ile birlikte Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kuluncak Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.
İlçe Emniyet Amiri Ekrem Kırmızıdağ ve Polis mesai arkadaşları ile bir araya gelen Boyraz ziyarette, polislik mesleğinin önemine vurgu yaparak “ Gerek ülkemizin ve gerekse ilçemizin huzur ve güvenliğinin sağlanması konusunda üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı tüm teşkilat mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Ayrıca görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazi polislerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.
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