Polis Aramalarında 4 Tabanca Ele Geçirildi
Malatya’da polis ekiplerince bir günde şüpheli şahısların üst aramasında toplam 4 adet tabanca ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince il merkezinde aynı anda Nasuhi ve Mücelli caddeleri ile Derme ve Kavukçuoğlu sokaklarda şok uygulama yapıldı.
Uygulamada durumu şüpheli görünen toplam 132 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamada “Silahlı Yağma” suçundanhakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.A. adlı firari şüpheli yakalandı.
-4 ayrı noktada 4 tabanca
Polis ekiplerince yine şüpheli görünerek yapılan üst aramaları esnasında il merkezinde M.F.A. adlı şüpheliden, Beydağı Mahallesinde A.Y. adlı şüpheliden, Yamaç mahallesinde H.T. adlı şüpheliden ve Karakavak mahallesinde ise S.B. adlı şüpheliden 1’er tane olmak üzere toplam 4 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.
4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
İşte bu..Ani baskınlarla göz açtırmayacaksınız..Emniyet personelimizi tebrik ederim.
daha çok huzur uygulanması yapılması lazım en az hafta da iki defa günleri belirmeden ani den yapılsın saygılar
HER GÜN SABAH AKŞAM SADECE MEKANLAR DEĞİL AKŞAM 9 DAN SONRA İNÖNÜ-KIŞLA -FUZULİ CADDELERİNDE MİLLETİ TACİZ EDEN NE İDÜĞÜ BELİRSİZ TİPLERDE DENETLENMELİ . . .
Bu uygulama Çok güzel inşallah hergün devam eder bizlerde rahat rahat sokaklarımızda gezeriz o silahlarla kimlerin canını yakmaya gidecekledi
Bereket versin. . . Ellerinize sağlık. . .
Daha önce göstere göstere uygulama yapılıyordu inşalla bu tip şok uygulamalar sürekli olurda Malatya eskisi gibi huzura kavuşur