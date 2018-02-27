Polis Aramalarında 4 Tabanca Ele Geçirildi

Malatya’da polis ekiplerince bir günde şüpheli şahısların üst aramasında toplam 4 adet tabanca ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince il merkezinde aynı anda Nasuhi ve Mücelli caddeleri ile Derme ve Kavukçuoğlu sokaklarda şok uygulama yapıldı.

Uygulamada durumu şüpheli görünen toplam 132 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamada “Silahlı Yağma” suçundanhakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.A. adlı firari şüpheli yakalandı.

-4 ayrı noktada 4 tabanca

Polis ekiplerince yine şüpheli görünerek yapılan üst aramaları esnasında il merkezinde M.F.A. adlı şüpheliden, Beydağı Mahallesinde A.Y. adlı şüpheliden, Yamaç mahallesinde H.T. adlı şüpheliden ve Karakavak mahallesinde ise S.B. adlı şüpheliden 1’er tane olmak üzere toplam 4 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com