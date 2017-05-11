Polis Aranan 25 Kişiyi Yakaladı
Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verile 25 kişi yakalandı.
Emniyet açıklamasında yakalanan şahıslar ile aranma sebepleri şöyle sıralandı;
1-Yeşilyurt ilçesi Uçbağlar Mahallesi 27.04.2017 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı T.P. isimli şahıs, 30.04.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
2-Yeşilyurt ilçesi Uçbağlar Mahallesi 27.04.2017 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı N.P. isimli şahıs, 30.04.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
3-Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi 28.04.2017 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı T.P. isimli şahıs, 03.05.2017 tarihinde Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
4-Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi 04.05.2017 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı G.K. isimli şahıs, 04.05.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
5-Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi 05.05.2017 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı V.K. isimli şahıs, 05.05.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
6-Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi 06.05.2017 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı K.K. isimli şahıs, 06.05.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
7-Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi 06.05.2017 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı M.E. isimli şahıs, 06.05.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
8-Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi 06.05.2017 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı E.Ö. isimli şahıs, 06.05.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
9-Firar suçundan ifadeye yönelik olarak Gaziantep Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs, 01.05.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
10-Nafaka hükümlerine uymama suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs, 02.05.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
11-Silahla tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.T. isimli şahıs, 02.05.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
12-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ş. isimli şahıs, 02.05.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
13-Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ö. isimli şahıs, 02.05.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
14-Silahla ateş etme suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.S. isimli şahıs, 02.05.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
15-Adam Öldürme suçundan 10 yıl 10 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs, 02.05.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
16-Başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma suçundan 2 yıl 6 ay cezasından dolayı Erzincan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ş.Ş. isimli şahıs, 03.05.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
17-Dolandırıcılık suçundan 5 ay 26 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs, 03.05.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
18-Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs, 03.05.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
19-İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs, 03.05.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
20-Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs, 03.05.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
21-Dolandırıcılık suçundan 5 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.K. isimli şahıs, 04.05.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
22-Basit yaralama suçundan 1 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.A.B. isimli şahıs, 04.05.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
23-Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E. isimli şahıs, 04.05.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
24-Suçu üslenme suçundan 25 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.K. isimli şahıs, 05.05.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
25-Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.A. isimli şahıs, 05.05.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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