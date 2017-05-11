Polis Aranan 25 Kişiyi Yakaladı

Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinde Elektrik Perakende ve Satış hizmeti sunan Fırat EPSAŞ tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması istendi. Şirketten aradığını iddia eden kişilerin aboneleri kandırarak...