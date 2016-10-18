Polis Aranan 46 Kişiyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 46 kişi yakalandı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamaya göre yakalanan kişilerin aranma sebepleri şöyle;

1-Battalgazi ilçesi İsmetpaşa mahallesinde 05.09.2016 tarihinde kayıp eşya üzerinde tasarruf suçundan dolayı H.K. isimli şahıs, 10.10.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2-Battalgazi ilçesi Akpınar mahallesinde 10.10.2016 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı C.E. isimli şahıs, 10.10.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3-Battalgazi ilçesi Akpınar mahallesinde 10.10.2016 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı M.K. isimli şahıs, 10.10.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4-Battalgazi ilçesi Ferhadiye mahallesinde 10.10.2016 tarihinde motosiklet hırsızlığı suçundan dolayı A.D. isimli şahıs, 12.10.2016 tarihinde Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5-Battalgazi ilçesi Akpınar mahallesinde 28.07.2016 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı S.G. isimli şahıs, 12.10.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6-Battalgazi ilçesi İstiklal mahallesinde 12.10.2016 tarihinde 6136 SKM. suçundan dolayı V.K. isimli şahıs, 12.10.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7-Battalgazi ilçesi Akpınar mahallesinde 12.10.2016 tarihinde dolandırıcılık suçundan dolayı Ö.A. isimli şahıs, 12.10.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8-Battalgazi ilçesi Akpınar mahallesinde 12.10.2016 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı H.Ç. isimli şahıs, 12.10.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9-Battalgazi ilçesi Yeni Hamam mahallesinde 13.10.2016 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı Ş.A. isimli şahıs, 12.10.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10-Battalgazi ilçesi Yeni Hamam mahallesinde 13.10.2016 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı C.D. isimli şahıs, 13.10.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11-Battalgazi ilçesi Yıldıztepe mahallesinde 14.10.2016 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı H.E. isimli şahıs, 14.10.2016 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12-1163 SKM. suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Diyarbakır Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs, 10.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13-Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.C.B. isimli şahıs, 10.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14-Hakaret suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.A. isimli şahıs, 10.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15-Kamu Malına Zarar Verme suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.B. isimli şahıs, 10.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16-Hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs, 10.10.2016 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17-Basit Yaralama suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, 11.10.2016 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18-Basit Yaralama suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs, 11.10.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19-Hakaret suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs, 11.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20-Tehdit suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasından dolayı Samsun Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs, 11.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21-Hakaret suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Kırıkkale Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.T. isimli şahıs, 11.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22-Yaralama suçundan 8 yıl 1 ay 27 gün hapis cezasından dolayı Hekimhan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs, 11.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23-Hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.D. isimli şahıs, 12.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24-Taksirle Yaralanmaya Neden Olma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.S.V. isimli şahıs, 12.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25-Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.Ö. isimli şahıs, 12.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26-Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Küçükçekmece Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.B. isimli şahıs, 12.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27-Dolandırıcılık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Körfez Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.G. isimli şahıs, 12.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28-Yağma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.B. isimli şahıs, 12.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29-Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Doğanşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.K. isimli şahıs, 13.10.2016 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30-Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Doğanşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.K. isimli şahıs, 13.10.2016 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31-Tehdit suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B.B. isimli şahıs, 13.10.2016 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32-Dolandırıcılık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.A. isimli şahıs, 13.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33-Güveni Kötüye Kullanma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S.Ö. isimli şahıs, 13.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34-Basit Yaralama suçundan 5 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.T. isimli şahıs, 13.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35-6136 SKM. suçundan 10 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs, 13.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36-Hırsızlık suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasından dolayı Nizip Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.C. isimli şahıs, 13.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37-Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.A.B. isimli şahıs, 13.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38-5809 SKM. suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs, 14.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39-Nafaka Hükümlerine Uymama suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs, 14.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Didim Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.P. isimli şahıs, 15.10.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41-Askeri Yasak Bölgeye suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.G. isimli şahıs, 15.10.2016 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

42-Nafaka Hükümlerine Uymama suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Kemalpaşa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.Ö. isimli şahıs, 14.10.2016 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

43-Kredi Kartının İzinsiz Kullanımı suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.M. isimli şahıs, 15.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

44-Dolandırıcılık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.Ö. isimli şahıs, 16.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

45-Hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.K. isimli şahıs, 16.10.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

46-6136 SKM. suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.K. isimli şahıs, 15.10.2016 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

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