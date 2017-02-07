Polis Aranan 55 Kişiyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 55 kişi yakalandı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, yakalanan kişiler ile aranma sebepleri şöyle sıralandı;

1-Battalgazi ilçesi Dabakhane mahallesinde 29.01.2017 tarihinde silahla yaralama suçundan dolayı M.C.B. isimli şahıs, 30.01.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2-Battalgazi ilçesi Saray mahallesinde 23.01.2017 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı M.Y.D. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3-Battalgazi ilçesi Saray mahallesinde 23.01.2017 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı A.S.Y. isimli şahıs, 03.02.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4-Battalgazi ilçesi İnönü mahallesinde 21.01.2017 tarihinde açıktan hırsızlık suçundan dolayı M.Ö. isimli şahıs, 03.02.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5-Battalgazi ilçesi Battalgazi mahallesinde.2016 yılı içi de hizmet gereği güveni kötüye kullanma suçundan dolayı A.Z.F.M. isimli şahıs, 03.02.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6-Yeşilyurt ilçesi Kiltepe mahallesinde 03.01.2017 tarihinde yağma suçundan dolayı Ö.G. isimli şahıs, 03.02.2017 tarihinde Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7-Yeşilyurt ilçesi Kiltepe mahallesinde 03.01.2017 tarihinde yağma suçundan dolayı F.G. isimli şahıs, 03.02.2017 tarihinde Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

8-Yeşilyurt ilçesi Kiltepe mahallesinde 03.01.2017 tarihinde yağma suçundan dolayı O.G. isimli şahıs, 03.02.2017 tarihinde Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

9-Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyin bey mahallesinde 04.02.2017 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı E.A. isimli şahıs, 04.02.2017 tarihinde Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

10-Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyin bey mahallesinde 04.02.2017 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı E.D. isimli şahıs, 04.02.2017 tarihinde Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

11-Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyin bey mahallesinde 04.02.2017 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı M.A. isimli şahıs, 04.02.2017 tarihinde Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

12-Battalgazi ilçesi Saray mahallesinde 31.01.2017 tarihinde iş yerinden hırsızlık suçundan dolayı R.G. isimli şahıs, 03.02.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

13-Battalgazi ilçesi Nuriye mahallesinde 29.01.2017 tarihinde ikametten hırsızlık suçundan dolayı H.G. isimli şahıs, 05.02.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

14-Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs, 50.01.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15-Terör örgütüne üye olmak suçundan ifadeye yönelik olarak Erzurum Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.Ö. isimli şahıs, 31.01.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16-Bıçak ve diğer aletleri taşıma suçundan 3 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, 30.01.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17-4733 SKM suçundan 5 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Y. isimli şahıs, 30.01.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18-Ateş etme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs, 30.01.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19-İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.G. isimli şahıs, 31.01.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20-Uyuşturucu madde Bulundurma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.S. isimli şahıs, 31.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21-Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs, 31.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23-Bıçak ve diğer aletleri taşıma suçundan 9 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24-Basit tehdit suçundan 2 ay 2 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.Y isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25-Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 9 ay cezasından dolayı Diyarbakır Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26-Basit yaralama suçundan 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27-Basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28-Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29-Vergi usul kanuna muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Bakırköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.N. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30-Muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan 2 ay 19 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.K. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31-Başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.Y. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32-Muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan 3 ay 22 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.G. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33-5809 SKM suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ş. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.S. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35-Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A.Ö. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37-Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38-Hakaret suçundan 1 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39-Hakaret suçundan 1 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40-Basit yaralama suçundan 1 ay 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.K. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41-Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ö. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

42-Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.M. isimli şahıs, 01.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

43-Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.U. isimli şahıs, 02.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

44-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Samsun Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Y. isimli şahıs, 02.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

45-Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Ö. isimli şahıs, 02.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

46-Güveni kötüye kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Bakırköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.B. isimli şahıs, 03.02.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

47-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.G. isimli şahıs, 03.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

48-6136 SKM suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs, 03.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

49-Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.R.K. isimli şahıs, 03.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

50-Mala zarar verme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs, 03.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

51-Nitelikli yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.U. isimli şahıs, 03.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

52-Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.B. isimli şahıs, 03.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

53-Ailenin korunması suçundan 3 gün cezasından dolayı Antalya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs, 04.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

54-Kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs, 04.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

55-Yoklama kaçağı olup 7 günden sonra 3 ay içinde yakalanmak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs, 04.02.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

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