Polis FETÖ’den 17 Öğretmeni Gözaltına Aldı

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin en güçlü şampiyonluk adayı olan 1932 Malatyagücü’nün kulüp başkanı Aziz Yiğit, takım olarak iyi bir gidişatlarının olduğunu kaydederek, hedeflerinin BAL Ligi olduğunu ve bu...