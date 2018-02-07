Polis Malatya’da 1 Yılda 469 Bin Kişiyi Sorguladı

Malatya Emniyeti 2017 yılına ilişkin istatistikleri açıkladı. Buna göre; il merkezindeki “Şok Uygulamalarda” 1 yılda 469 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı, 471 ruhsatsız tabanca, 259 kuru sıkı tabanca, 338 av tüfeği ve 670 adet kesici alet ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler ile gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Emniyetin açıklamasına göre; il merkezinde aniden gerçekleştirilen ŞOK operasyonlarda 1 yılda Genel Bilgi Toplama (GBT) üzerinden kimlik sorguları yapılan kişi sayısı 469 bin 753 kişi olarak açıklandı. 1 yılda elde edilen ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kuru sıkı tabanca sayısı ise bin 62 olarak belirtildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubelerinin yanı sıra Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen uygulama, denetimler ve çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı.

-FETÖ’den bin 12 kişiye işlem yapıldı

Emniyet’ten yapılan açıklamaya göre; TEM Şubesi ve KOM Şubesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak 2017 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda; bin 12 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 275 kişi tutuklandı, 428 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 217 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. FETÖ/PYD silahlı terör örgütü kapsamındaki soruşturması ve dosyalarında hakkında yakalama ve tutuklama kararı bulunan 92 şüpheli ise halen aranıyor.

Yine 2017 yılı içinde Malatya dışındaki illerde sürdürülen soruşturmalar nedeniyle haklarında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 521 kişi TEM şubesi ve KOM Şubesi ekiplerince gözaltın alındı. Gözaltına alınan bu 309 kişi soruşturmanın yürütüldüğü illere gönderilirken, 54 kişi tutuklandı, 26 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı, 21 kişi serbest kaldı, halen adresi Malatya olarak görünen 122 kişi ise firari olarak aranıyor.

-DEAŞ’tan 18 kişiye işlem yapıldı

Malatya Emniyeti TEM Şubesi ve KOM Şubesi tarafından DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda 18 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 4’ü tutuklandı, 5’i serbest bırakıldı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı ve halen haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ise aranıyor.

-PKK’dan 70 kişiye işlem yapıldı

TEM Şubesi ve KOM Şubesi tarafından 2017 yılı içinde PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 67 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 12 şüpheli tutuklandı 36 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı ve 18 şüpheli ise serbest bırakıldı. PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütüne yönelik soruşturmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ise halen firari olarak aranıyor.

-1 yıldaki asayiş denetimlerinde 469 bin kişiye kimlik sorgulaması

Emniyet Müdürlüğü’nün 2017 yılı faaliyetlerini kapsayan açıklamasına göre; Asayiş Şubesi, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde şok uygulamalar ve yol uygulamalarında; 469 bin 753 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) üzerinden kimlik kontrolü yapılırken, haklarında yakalama kararı bulunan 2 bin 201 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Uygulamalar da 471 adet ruhsatsız tabanca, 259 adet kuru sıkı tabanca, 338 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 260 adet av tüfeği kartuşu, 2 bin 467 fişek ve 670 adet kesici alette ele geçirildi.

Şok ve yol uygulamalarında yine 28 kilogram Uyuşturucu madde, 79 pet şişe boğma rakı, bin 737 uyuşturucu hap, 304 kök hint keneviri, 4 bin 701 paket kaçak sigara, ele geçirildiği, 6 faili meçhul olayın aydınlatıldığı, 26 işyerinin ise kontrol edildi.

Asayiş ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulama ve yol uygulamaları esnasında ise 67 bin 474 aracın sorgulanırken, 2 bin 67 araç ve 2 bin 956 araç sürücüsüne işlem yapılarak 1 milyon 112 bin 162 TL İdari para cezası uygulandı ve 7 araç trafikten men edildi.

-326 kişiye kumar oynamaktan işlem yapıldı

Emniyet’in açıklamasına göre; 2017 yılı içerisinde yasa dışı bahis suçundan 8 bin 670 TL para ele geçirilirken, tombala oynandığı tespit edilen 7 işyerinde 8 adet tombala makinesi elde edildi. 326 şüpheli hakkında kumar oynamaktan 74 bin TL idari para cezası uygulanırken, yine Malatya’da merkezde günübirlik olarak kiralanan yerlerle ilgili yapılan denetimlerde ise 127 adres kontrol edildi ve 7 işyerine 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet suçundan 31 bin 146 TL idari para cezası uygulandı.

-Narkotik suçlardan 165 kişi tutuklandı

Narkotik suçlara ilişkin Emniyetin açıklamasında ise; 2017 yılı içerisinde Malatya genelinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı veya kullanıldığı değerlendirilen toplam 230 olay meydana geldi. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 2017 yılı içerisinde gözaltına alınan 405 şüpheliden 1657i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 240 şüpheli serbest bırakıldı. Narkotik operasyonlarında 278 kilogram Kubar esrar, 31 kilo 500 gram toz esrar, 25 kilogram eroin, 475 Kök kenevir, 17 kilogram Sentetik Kannabinoid, 7 kilo. 180 gram Metamfetamin, 30 gram kokain, 270 gram Afyon sakızı, 13 bin 430 adet Ecstasy hap, bin 280 adet Yeşil Reçeteye tabi hap, 1 adet Captagon maddesi ele geçirildi.

-137 kişiye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndan işlem

Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan çalışmalarda hakkında verilen bilgiye göre ise; Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 139 kişi hakkında işlem yapılırken, 137 şüpheli serbest bırakıldı ve 2 şüpheli ise halen aranıyor. Yapılan aramalarda 59 bin 921 paket halinde değişik markalarda gümrük kaçağı sigara, 279 bin 306 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron, 65 kilogram pipo tütün, 27 şişe bandrolsüz içki, 15 litre boğma rakı, 152 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet tarihi eser, 3 bin 629 adet sikke, 5 bin 807 adet ilaç ve 94 adet elektronik eşya ele geçirildi.

-52 kişiye resmi belgeden sahtecilik işlemi

Yine; Resmi Belgede Sahtecilik, piyasaya sahte para sürmek, nitelikli dolandırıcılık, ve vergi usul kanununa muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan 52 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 38 şüpheli serbest bırakıldı,10 şüpheli ise firari olarak halen aranıyor. İşlem yapılan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramasında ise 13 adet sahte para, 17 adet sahte belge ve 5 adet çek ele geçirildi.

-Ayrıca ruhsatsız silahtan 57 şüpheliye de işlem

6136 Sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun” kapsamında yapılan çalışmalar hakkında verilen bilgiye göre ise; hakkında işlem yapılan 57 şüpheliden 16’sı tutuklandı, 12 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 26 şüpheli ise serbest bırakıldı ve 3 şüpheli ise firari olarak aranıyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramasında 14 adet 9 mm çapında tabanca ve bu tabancalara ait 759 adet mermi, 22 adet şarjör, 8 adet kurusıkı tabanca, 31 adet av tüfeği, 175 adet av tüfeği kartuşu ve 48 adet kesici alet ele geçirildi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarından bir görüntü.

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