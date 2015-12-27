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Malatya Haber -

Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Polis Memuru Hayatını Kaybetti
  • 27.12.2015
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Van’ın Gürpınar ilçesinde görevli polis memuru beyin tümöründen vefat etti. 
 
Elazığ Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlı ancak ailesi Malatya’da oturan polis memuru Servet Kapkın, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmesi nedeniyle cenazesi Malatya’ya getirildi. Polis Memuru Servet Kapkın (32) Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedildi. Evli ve 1 yaşında erkek çocuğu olduğu öğrenilen Kapkın’ın cenaze namazına, Belediye Başkan Yardımcısı Selim Pilten, Malatya Emniyet Müdür Yardımcısı Üzeyir Taşdelen, emniyet şube müdürleri, polisler, ailesi ve vatandaşlar katıldı.
 
Polis Memuru Kapkın’ın 6 yıldır polis olduğu ve son görev yeri olan Van Gürpınar ilçesinde bulunan Gürpınar polis karakolunda görevini sürdürürken rahatsızlığı sonucu İstanbul’da tedavi altında iken vefat ettiği bildirildi.

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