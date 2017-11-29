Polis Nereden Alındığını Araştırıyor

Malatya’da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi yapabilen ilaçların izinsiz satış ve kullanımına yönelik operasyonda 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

-Kullanımı izne ve kontrole tabi

Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinden 31 kutu kullanımı kontrole tabi uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi yapabilen ilaç ele geçirildi.

Çalışmayı genişleten Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri hapları sattığı tespit edilen şahsın iş yerinde yapılan aramada ise 560 adet hap ele geçirilirken, bu şüphelide gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheliye yönelik soruşturma sürüyor.

-Denetim arttırılıyor

Bu arada, Narkotik ekiplerince, söz konusu ilaçların kimler tarafından ve hangi eczanelerden temin edildiğine yönelik tespit çalışmalarına da başlanıldığı öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi yapabilen ilaçların izinsiz satış ve kullanımına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com