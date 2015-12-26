Polis Operasyonunda 54 Gözaltı

Mersin polisinin, 5 ilde eş zamanlı düzenlediği ‘Siteler-33’ adlı operasyon kapsamında 89 ev, iş yeri ve otomobil hırsızlığına karıştıkları belirlenen organize suç örgütünün 54 üyesi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 14 örgüt üyesi tutuklanırken, 40’ı ise bugün adliyeye sevk edildi.

Mersin Emniyet Müdürü Süleyman Ekizer yaptığı açıklamada, H.H. isimli kişinin liderliğini yaptığı suç örgütünün çökertilmesine yönelik çalışmanın 2007 yılı sonunda başladığını belirterek, ‘Siteler-33’ kod adlı projeli çalışma kapsamında 20 Aralık 2007 tarihinde düzenlenen ilk operasyonda yakalanan 14 kişinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını bildirdi.

Tutuklananlar arasında bulunan 4 kişinin aynı zamanda çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK adına kundaklama olaylarına karıştıklarının tespit edildiğini belirten Ekizer, suç örgütü üyelerinin 89 ayrı ev, iş yeri ve otodan hırsızlık olaylarına karıştıklarını söyledi.

Örgüte yönelik devam eden çalışma kapsamında 27 Nisan 2008 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesi ile Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kayseri illerinde eş zamanlı ikinci bir operasyonun düzenlendiğini ifade eden Ekizer, bu operasyonda 34’ü Mersin’de olmak üzere 40 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Ekizer, yakalanan kişilerle birlikte 6 adet LCD televizyon, 6 bilgisayar kasası, 12 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet monitör, 5 adet kamera, 5 fotoğraf makinası, 2 adet DVD çalar, 1 adet ses sistemi, 1 adet cep bilgisayarı, 231 adet cep telefonu ile 1 adet tabanca, 15 gram esrar ile 6.5 gram eroin ele geçirildiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Ekizer, artık kapkaç ve hırsızlık gibi suçlarda da çetelerin oluşmaya başladığına dikkat çekerek, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin tıpkı terör ve kaçakçılık olaylarında olduğu gibi bu tür organize suç örgütleriyle mücadele edebilecek teknik donanıma sahip olduğunu söyledi. Ekizer, mala karşı işlenen suçların artık bireysel suç olmaktan çıkıp, örgütsel ve ulusal bir suç olduğunu sözlerine ekledi.

Yakalanan 40 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.