Çaldı, Polis Peşine Düşünce Bırakıp Kaçtı
Polis ekibinin durumundan şüphelenince durdurmak istediği otomobildeki çocuk, aracı bırakıp kaçtı. Otonun çalındığı ortaya çıktı.
Olay, gece yarısı Battalgazi Kavşağı Fatih Lisesi civarında meydana geldi. Eskimalatya istikametinden Battalgazi Kavşağı’na gelmekte olan 44 EU 875 plakalı otomobili kullanan sürücünün küçük yaşta olduğunu fark eden Asayiş Şubesi ekibi, aracı durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracı Battalgazi Kavşağı girişinde bırakıp kaçtı.
Polis ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık takibi sonucunda 17 yaşında olduğu belirlenen E.T. Fatih Lisesi karşısında ara sokakta yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan incelemede E.T.’nin otomobili, Yeşiltepe Gazi Mahallesi’ndeki bir evin önünden çaldığı belirlendi.
Yapılan sorgusundan sonra Adliye’ye sevk edilen E.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Otomobil ise sahibine teslim edildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com