Polis Şok Baskınları Sürdürdü

Polis ekiplerince il merkezindeki son dönemde suç olaylarının yaşandığı cadde ve sokaklara yönelik şok baskın uygulamaları devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezindeki asayiş olaylarının önlenmesine yönelik olarak yaklaşık 2 haftadır üzerinde durduğu Nasuhi, Halep ve Mücelli Caddeleri üzerinde bulunan kafelere yönelik olarak 27 Şubat Salı günü akşamı da şok baskın uygulaması yapıldı.

Şok uygulamada 95 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, şüpheli görünen kişilerinde üst araması gerçekleştirildi.

2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bu arada, polis ekiplerince devriye görevi sırasında ise şüpheli görülen iki kişide iki adet ruhsatsız tabanca elde edildi. Polis ekiplerince Uçbağlar Mahallesi’nde K.A. adlı şüpheli ile Karakavak Güngör Caddesi üzerinde de M.S. adlı şüpheliden ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com