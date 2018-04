Polis Teşkilatının 173’üncü Yıl Dönümü Kutlanıyor

10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümü Salı günü Malatya’da da kutlanıyor.

Salı günü 09.00’da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek olan çelenk sunma töreninin ardından İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile Polis Okulu Müdürü Faruk Nalçacı tarafından Valilik ziyaretinde bulunulacak. 11.00’de Yeşiltepe Şehir Mezarlığı’ndaki Şehitlikte, şehit polis ve emniyet mensuplarının mezarları ziyaret edilecek, 15.30’da da Yeni Cami’de mevlid okutulacak.

KUTLAMA MESAJLARI..

Bu arada Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun yıldönümü dolayısıyla mesajlar yayınlandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Emniyet teşkilatımız ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı ve pekişmesi için de vazgeçilmez bir unsurdur. Polis huzur ve güvenin simgesidir.

Polis teşkilatımızın 173. kuruluşunun yıl dönümünü kutladığımız bu günde polislerimizin fedakar ve kahramanca çalışmaları milletimize gurur vermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayan ve suçla mücadelede kahramanca başarı elden polis teşkilatımıza minnettarız.

Bu vesileyle; ülkemizin dört bir yanında görevlerini başarıyla yerine getiren tüm emniyet teşkilarımızın Polis Haftasını en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde mutluluk ve başarılar diliyorum. Tüm şehit polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize de acil şifalar diliyorum. ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır

Çakır, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Tüm emniyet teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümünü ve içerisinde bulunduğumuz polis haftasını kutluyorum. Kamu düzenini korumayı amaçlayan kanunlarımızın uygulanmasında, emniyet teşkilatımıza önemli görevler düşmektedir. Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisi, görevini her zaman fedakârca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak, bu kutsal görevini yerine getirmiştir. Gecesini gündüzüne katarak devletimizin ve milletimizin huzur ve sükûnu için çalışan polislerimiz, halkımızın teveccühünü kazanmıştır. Kimimizin yavrusu, kimimizin anne ve babası, kimimizin de akrabası olan polislerimiz bizim gözbebeğimizdir. Özellikle son yıllarda teknolojik imkânlarını artıran, kendisini geliştiren ve hizmet kalitesini iyice yükselten polis teşkilatımız, suçlulara, suç örgütlerine ve terör örgütlerine göz açtırmamaktadır. Her başı sıkışanın ilk aklına getirdiği polisimiz halkımızın dostu, kötü ve suçluların ise düşmanıdır. Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra özellikle Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında diğer güvenlik güçlerimizle birlikte polis teşkilatımızın gösterdiği üstün başarı, dünyada gıpta ile izlenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyor, bu vesileyle, görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyor, görevleri başındaki tüm polislerimize aileleri ve tüm sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yaşam diliyorum.”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

Başkan Gürkan, “Evrensel hukuk ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümünü kutluyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, “Huzur ve güvenin teminatı Türk Polis Teşkilatı, bugün 173. kuruluş yıldönümünü kutlamaktadır. Köklü kuruluşlarımızdan olan Türk Polis Teşkilatı, evrensel hukuk ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde fedakârca görevini yapmanın yanı sıra milletimizin bağrından çıkmış birer gurur abidesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk polisini tarif ederken; ‘Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır’ ifadelerini kullanmıştır. Türk polisi, tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği özellik ve nitelikleri taşımaktadır. Terörle mücadelede canı pahasına milletimizin ve ülkemizin huzuru için görev yapan Türk polis teşkilatı, huzur ve güvenin teminatı olmaya devam etmektedir. Huzur ve güvenin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın 173.’üncü kuruluş yıldönümünü kutluyor, milletimizin huzuru ve güveni için, vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize ve emniyet mensuplarımıza aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat

Polat, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Polis Teşkilatının düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, huzur, güven ortamının sağlanması gibi önemli görevleri layıkıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yayımladığı kutlama mesajında; “Emniyet Teşkilatımız huzur ve güvenliğimizi sağlarken gücünü halktan ve kanunlardan alarak yapmaktadır. Üstlendiği önemli sorumluluklarını her zaman fedakârca yapan yeri geldiğince canından vazgeçerek ülkemizin huzur ve güveni için büyük bir özveri gösteren Emniyet Teşkilatımızın hizmetlerinden gurur duymaktayız.

Her anlamda köklü bir deneyim ve birikime sahip Emniyet Teşkilatı, modern koşulların gerektirdiği her türlü teknik ve idari donanıma sahip olarak, başarılı hizmetler sunmaya 173 yıldır devam etmektedir. Halkın huzuru, güvenlik ve asayişin temini, devletimizin bütünlüğü için cefakârca hizmet veren Emniyet Teşkilatımıza destek olmak hepimizin asli görevidir.

Ülkemizin huzur ve güveni için ülke çapında büyük bir fedakârlık göstererek takdire şayan hizmetler sunan Emniyet Teşkilatımızın çok değerli mensupları mesai mefhumu bilmeden, 7/24 görev yaparak halkımızın güven ve takdirini her daim kazanmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Emniyet Teşkilatımızın 173. yıl dönümü dolayısıyla görevi başında şehit düşen polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarına sağlık ve başarı diliyor, güvenlik birimlerimize yardımlarını esirgemeyen kıymetli Malatya ve Yeşilyurtlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar

Avşar, ‘Polis Haftası’ münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Avşar mesajında; “10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının günlerini kutluyorum.”dedi.

Başkan Avşar mesajında; “Can ve mal güvenliğimizin teminatı olan kahraman polisimize; huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevlerde gösterdiği başarı nedeniyle müteşekkiriz, Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisi, ülkesi ve milleti için canını siper etmiş, görevini insan sevgisiyle fedakarca yapmış ve gerektiğinde 24 saat esasıyla çalışmaktan şikayet etmemiştir.”ifadelerini kullandı.

Başta Malatya olmak üzere, ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan 173 yıldır her türlü zorluğa ve olumsuzluğa göğüs gererek halkımızın can ve mal güvenliğini koruyan, suçluları bulup kanuna teslim eden Polis teşkilatının fedakâr mensuplarının, polis haftasını kutluyorum. Şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve görevi başında bulunan kahraman polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”dedi.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan

10 Nisan Polis Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Yılan, “Polis haftası dolayısıyla şehit polis ve askerlerimizle tüm güvenlik güçlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.

Başkan Yılan “Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamayı, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumayı, devlet bütünlüğünü hedef alan tehditlere ile mücadeleyi vazife edinmiş olan Türk Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Bilgi, kabiliyet ve tecrübesiyle elde ettiği başarıların pek çok ülke teşkilatlarına örnek gösterildiği emniyet görevlilerimizin, bilhassa son aylarda terörle mücadelede ortaya koydukları üstün gayret ve performans takdire şayandır.

Kamu düzenine ve devlet bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide karşı büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görev yapan polisimizin azim ve başarısı her türlü övgünün üzerindedir. Gerçekleştirilen operasyonlarda sivil vatandaş ile terörist ayrımı hususunda azami dikkat ve özen gösteren, kimi yerde sırtında yaşlı, kimi yerde kucağında çocuk taşıyan kabiliyeti kadar Merhamet sahibi de olan polislerimiz milletimizin gönlünde taht kurmaya muvaffak olmuşlardır. Devletçe ve milletçe terörle mücadeledeki kararlılığımızdan asla taviz vermeden, toplumun huzuru ve güveninin teminatı kahraman polislerimizin görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye kararlılıkla devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Polis haftası dolayısıyla şehit polis ve askerlerimizle tüm güvenlik güçlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyorum. Yurdun dört bir yanında görevleri başında ve operasyonlarda olan polislerimize ve güvenlik güçlerimize Cenab-ı Allah’tan başarılar diliyorum” dedi .

