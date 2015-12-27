Polisi Görünce Hapı Yuttu!

Malatya’da polisin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 994 adet extacy hap ile 570 gram esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonu iki şubeye bağlı ekipler ortak çalışma ile gerçekleştirdi.

KAÇARKEN HAPI YUTTU

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi’nin ortak çalışması sonucunda uyarıcı hap ile satışa hazır paketlenmiş esrar maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucunda şüpheli E.S. (25) adlı şahıs, ekipleri görünce elinde bulunan hapı ağzına atarak yuttu. Polislerin yakaladığı E.S. ile birlikte Y.Y. (40) yakalanarak gözaltına alındı.

İŞYERİNDE 994 ADET HAP

Polislerin yaptığı çalışma sonucunda Niyazi Mahallesinde bulunan bir iş merkezindeki işyerine mahkeme kararı ile operasyon düzenlenerek arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 994 adet extacy hap ele geçirildi.

BODRUM KATTA ESRAR

Polis ekipleri extacy hapı ele geçirdikten sonra bu şahısların kullanmış olduğu Niyazi Mahallesindeki bir apartmanın bodrum katındaki boş evde yine mahkeme kararı alınarak arama yapıldı. Aramalar sonucunda boş evin içinden 31 paket halinde 212 gram ve ayrı poşet içerisinde de 318 gram olmak üzere toplam 530 gram esrar maddesi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi’ne bağlı ekiplerin yapmış olduğu ortak çalışma sonucunda uyarıcı hap ile esrar maddesi yakalatan E.S. ve Y.Y. adlı şüpheliler, Kaçakçılık Şubesinde yapılan işlemlerin ardından Adliyeye sevk edildiler. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan her iki şüphelide tutuklanmaları istemi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme her iki şüpheli içinde tutuklama kararı verdi ve şüpheliler cezaevine gönderildi.