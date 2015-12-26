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Malatya Haber -

Polisi Polise İhbar!..

Polisi Polise İhbar!..
  • 27.12.2015
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Özalper Mahallesinde alkollü içki satan tekel bayilerini denetleyen polisler, işyeri sahipleri tarafından 155 Polis İmdata ihbar edildiler. İhbarda, polislerin alkollü olduğu öne sürüldüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; 23.00 sıralarında alkollü içki satan tekel bayilerini sırasıyla gerekli yasal saatler çerçevesinde çalışmaları konusunda uyarıda bulunan polisler, 21 yaşındaki M.A. ve 47 yaşındaki K.A. tarafından alkollü oldukları gerekçesiyle, 155 Polis İmdata ihbar edildiler.

İhbar üzerine görevli polislerin hastanede yapılan ölçümleri ve incelenen kan örneklerinde alkol bulunmadığı, bu nedenle M.A. ve K.A. hakkında Görev Başındaki Memura İftira suçlamasıyla işlem yapıldığı bildirildi.

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