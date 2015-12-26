Polisi Polise İhbar!..
Özalper Mahallesinde alkollü içki satan tekel bayilerini denetleyen polisler, işyeri sahipleri tarafından 155 Polis İmdata ihbar edildiler. İhbarda, polislerin alkollü olduğu öne sürüldüğü bildirildi.
Edinilen bilgiye göre; 23.00 sıralarında alkollü içki satan tekel bayilerini sırasıyla gerekli yasal saatler çerçevesinde çalışmaları konusunda uyarıda bulunan polisler, 21 yaşındaki M.A. ve 47 yaşındaki K.A. tarafından alkollü oldukları gerekçesiyle, 155 Polis İmdata ihbar edildiler.
İhbar üzerine görevli polislerin hastanede yapılan ölçümleri ve incelenen kan örneklerinde alkol bulunmadığı, bu nedenle M.A. ve K.A. hakkında Görev Başındaki Memura İftira suçlamasıyla işlem yapıldığı bildirildi.
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