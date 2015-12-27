Polisten 44 Gözaltı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada çeşitli olaylara karışan ve aranan 44 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini açıkladı.

Begüm Kartal cinayetinden 3. kez hüküm giyen Osman Ulu’nun, geçtiğimiz hafta İstanbul’a giderken havaalanında gözaltına alınması nedeniyle polis kayıtlarında yeraldığı belirtilirken, Ulu daha sonra serbest bırakılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü’nün yakalananlara ilişkin açıklaması şöyle:

“İşlemiş oldukları suçlardan dolayı haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen şahısların yakalama emri ve Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama müzekkereleri çıkartılan şahıslardan 44 kişi Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

* Adam Öldürme suçundan Osman U.

* Bakaya Kalmak suçundan Ferit Ö.

* Basit Yaralama suçundan Mehmet K. Mehmet N.B. Tuncay T. Yusuf Y. :4

* Diğer Kanunlara Muhalefet suçundan Hüseyin D.

* Elektrik Hırsızlığı suçundan Fehmi E. Hüseyin İ. Hüseyin T. Süleyman İ. Miraç Ö. :5

* Eşhasa Karşı müessir Fiil suçundan Erdinç B.

* Hakaret suçundan Adıgüzel D. Nedimhan D. Talat D. :3

* Hırsızlık suçundan İbrahim K. Hüseyin Y.Ş. Muhammet M.Ş. Nuri A. Ömer E. Serdar D. Ünal A. Celal O. :8

* İzin Tecavüzü suçundan Hakan G.

* Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan Aysel C. Aysun Ö. Demir Ç. Cengiz S. Elif S. Hüseyin D. Kemal K. Nadire B. Suat G. Süleyman F.K. :10

* Kayıp Şahıs bulundu Esengül Ö. Fatih İ. Mehmet B.İ. Şükrü Y. :4

* Mükerrer Firar suçundan Güntaç H.

* Tehdit suçundan Erol T. Hazma L. :2

* Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokmak suçundan Mehmet A.

* Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan Kaplan B.”