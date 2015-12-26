Polisten Ailelere İnternet Uyarısı

Okulların açılması ile birlikte polis, ailelere çocuklarını kötü internet alışkanlıklarından nasıl koruyacaklarının anlatıldığı el broşürleri dağıtmaya başladı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından Toplum destekli Polis Bürosu ekiplerince dağıtılan el broşürü ile aileler çocukların karşılaşacağı internet tehlikelerine karşı uyarılıyor. Emniyetin “Çocuğunuzu koruyun” başlıklı el broşüründe ailelerin internet ile ilgili konularda yapmaları gereken davranışlar ve sorumluluklar anlatılıyor.

Anne ve babalara, “Bilgisayarı ve internete girmeyi siz de öğrenin” tavsiyesinin de yer aldığı el broşürde ailelere şu uyarılar yapılıyor;

“Çocuklarınızın internet alışkanlıklarının neler olduğunu tespit edin. İnternette karşılaşabilecekleri muhtemel tehlikeler hakkında onlarla konuşun. Bilgisayarı evin ortak kullanım alanlarına, herkesin görebileceği ortamlara kurun. Bilgisayara virüse karşı koyan ve zararlı sitelere girişi engelleyen filtre programları kurun ve güncelleyin. Çocuklarınızın e-mail trafiğini düzenli olarak kontrol edin. Çocuklarınızın sık sık girdiği siteyi takip edin. Çocuğunuzun arkadaşlarının aileleri ile internet kontrolü hakkında görüş alışverişinde bulunun. Ev dışında internete girip girmediklerini öğrenin. Okullar, kütüphaneler bilgisayar laboratuarları ve internet kafelerde internet güvenliğinin ne düzeyde olduğunu öğrenin.”

Polisin el broşüründe “Çocuklarınıza ne anlatmalısınız” bölümünde ise çocuklara şu tavsiyelerde bulunulması isteniyor;

“İnternette tanıştığın kişi ile sakın buluşma. Tanımadığın kişilere kişisel bilgilerini asla verme. Bilinmeyen kişilerden gelen mesajları kabul etme ve resimleri açma. Kendi resimlerini ve video görüntülerini bilmediğin kişilere ve sitelere sakın gönderme. Unutma İnternette tanıştığın kişi büyük bir ihtimal sana anlattığı kişi değildir.”