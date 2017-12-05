Polisten Kış Lastiği Denetimi

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri 1 Aralık 2017 ile 1 Nisan 2018 tarihleri arasında kullanımı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması kapsamında denetimlere başladı.

Malatya-Ankara yolu Polis kantini karşısında uygulama noktası kuran İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tır, otobüs, minibüs ve hafif ticari araçları durdurarak kış lastiği denetimi yaptı. Lastik tırnakları arasındaki derinliği ölçen ekipler, sürücülere kış lastiğiyle ilgili bilgi verdi.

Uygulamanın 1 Nisan’a kadar devam edeceğini belirten Trafik Denetleme Şube Müdürü Murat Deniz,”Kış mevsiminin başlaması dolayısıyla 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği uygulamamız Karayolları Trafik Kanunu 65’e A maddesi gereğince zorunlu kılınmıştır. Bunlar hangi araçlar? Özellikle kamyonlar, çekiciler, tankerler, otobüsler bütün dingillerin tamamında kış lastiği kullanmak zorundadır. Kamyonetler, minibüsler, A tür yetki belgesine sahip bütün otomobiller, kamu kurum ve kuruluşlarının bütün araçları ve sivil toplum kuruluşlarımızın bütün araçları kış lastiği kullanmak zorundadır. Kış lastiği takmayanlara bu yıl için 625 TL ceza tatbik ediyoruz. Yılbaşından sonrada 715 TL artışı var. Bizim önceliğimiz ceza yazmak değil, vatandaşların güvenli seyahat etmeleri bakımından çok önemlidir. Öncelikle tanzim, denetleme ve 3. Ebatta bizler ceza yazmak zorunda kalıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan isteğimiz cezadan ziyade kendi can güvenlikleri bakımından kış lastiklerini kullanmalarını istiyoruz” diye konuştu.

iha