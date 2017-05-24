Polisten ‘Narko Sokak’ Uygulaması
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde uygulanan “Narko Sokak” uygulaması Malatya’da da yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla kent merkezinde “Narko Sokak” uygulaması gerçekleştirildi.
Fahri Kayahan Bulvarı, Kanalboyu Caddesi, Hürriyet Parkı, Halep Caddesi ve Mücelli Caddesi’nde bulunan umuma açık iş yerlerinde denetim yapıldı.
Ekipler, şüpheli şahıslar üzerinde arama ve Genel Bilgi Toplam (GBT) sorgusu yaptı.
AA
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