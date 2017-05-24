Polisten ‘Narko Sokak’ Uygulaması

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından 27-28 Mayıs günleri Nemrut’ta fotoğraf çekimi için ‘Fotoğraf Atölyesi’ düzenleneceği bildirildi. MAFSAD’dan etkinlikle ilgili şu açıklama yapıldı: “Fotoğraf Ustası Faruk Akbaş tarafından...