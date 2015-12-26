Polisten Okul Çevresi Önlemleri

Malatya Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim ve öğretim yılının başlayacağı 18 Eylül’den itibaren merkezdeki 103 okul çevresinde alınacak önlemleri açıkladı.

Emniyet Müdürlüğü Basın ve Protokol Şube Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“2006 -2007 Eğitim ve Öğretim Yılının 18 Eylül 2006 Pazartesi günü başlaması nedeni ile İlimiz Merkezinde bulunan 103 tane Okulda İl Emniyet Müdürlüğümüzce bir takım tedbirler alınacaktır.

Bu kapsamda ;

18 Eylül 2006 pazartesi gününden itibaren Okulların tatil olmasına kadar okullar ve çevresinde kesinlikle seyyar satıcı,dilenci,sigara satıcısı gibi kişilerin bulunmalarına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Okulların yakın çevrelerindeki kanuna aykırı içkili yerler, içki satan yerler ve umuma açık işyerleri tespit edilerek gerekli işlemler yapılacaktır.

Okul çevresinde okul çetesi tabir edilen grupların oluşması engellenecektir

Dilenci, Alkolik ve bimekan takımı kişilerin okul çevrelerine yaklaşmaları önlenerek buralardan uzaklaştırılacaktır.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında özellikle Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde satıcılarının ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzat tutulmaları için tek tek sigara satan satıcıların okul ve çevrelerinde odaklanmalarına mani ve tespitine yönelik çalışmalarını hızlandıracaklardır.

18 Eylül 2006 Pazartesi gününün okulların açıldığı ilk gün olması nedeni ile gerek okul servisleri gerek veli araçlarının trafiği etkileyici bir hal almasını önlemek maksadı ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü,Bölge Trafik Şube Müdürlüğü,İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Amirlikleri gerekli Trafik tedbirlerini alarak Trafiğin akışını sağlayacaklardır.

Bazı Okullardaki kayıt zorluğu,ders kitaplarının teminindeki güçlük,kitap fiyatların yüksek olması vb. benzeri bahanelerle bazı yasa dışı terör örgütü mensuplarının okul çevresindeki insanların suiistimal ederek kanunsuz gösterilere tevessül edebileceği, pankart asma, bildiri dağıtma, patlayıcı madde bırakma vb. gibi eylemlere girişebileceği göz önünde bulundurularak tedbirler alınacaktır.

Öğrencilikle ilgisi olmayan şahıslar okul ve çevresine yaklaştırılmayacaktır.”