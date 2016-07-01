Polisten Silah Operasyonu
Malatya’da polisin operasyonunda 6 adet el yapımı tabanca ele geçilirken, olayla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonda V.M. ve A.B. adlı şüphelilerden 6 adet 9 mm çapında el yapımı tabanca, 6 adet şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. serbest kalırken, V.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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