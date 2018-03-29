Kavgada Pompalı Tüfekle 1 Kişi Vuruldu
Malatya‘da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe’de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada pompalı tüfekle ağır yaralanan V.Ö. (30), 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan V.Ö’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen H.T. ile G.K’yi kısa sürede olayda kullandıkları belirtilen pompalı tüfekle yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA
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