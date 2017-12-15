Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

Mafya babası Kulaksız Adnan’ın kız Yasemin (Şükran Ovalı), yasadışı işlere bulaşmış Makber’in (Erkan Can) oğlu Semih’le birliktedir. Ancak Adnan bu ilişkiyi kesinlikle onaylamamaktadır, bu nedenle kızını sevgilisnden ayırabilmek için Bahri Umman’dan (Musa Uzunlar) yardım ister. Bahri’de bu işi oğlu Sadrettin ve adamlarına havale eder. Ancak Sadrettin, Zülfikar ve Taş Kafa, sakarlıklarıyla işleri içinden çıkılmaz bir hale getirir ve başlarına büyük belalar açarlar.

Vizyon Tarihi: 15 Aralık 2017

Yapımı : 2017 – Türkiye

Tür : Aksiyon , Komedi

Yönetmen : Osman Taşçı

Oyuncular : Musa Uzunlar, Celil Nalçakan, Ali İl, Cem Cücenoğlu, Emel Çölgeçen

Senaryo : Ethem Özışık

Yapımcı : Hayri Aslan

Diğer Adı : Küresel Sermaye

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