Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
Mafya babası Kulaksız Adnan’ın kız Yasemin (Şükran Ovalı), yasadışı işlere bulaşmış Makber’in (Erkan Can) oğlu Semih’le birliktedir. Ancak Adnan bu ilişkiyi kesinlikle onaylamamaktadır, bu nedenle kızını sevgilisnden ayırabilmek için Bahri Umman’dan (Musa Uzunlar) yardım ister. Bahri’de bu işi oğlu Sadrettin ve adamlarına havale eder. Ancak Sadrettin, Zülfikar ve Taş Kafa, sakarlıklarıyla işleri içinden çıkılmaz bir hale getirir ve başlarına büyük belalar açarlar.
Vizyon Tarihi: 15 Aralık 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Aksiyon , Komedi
Yönetmen : Osman Taşçı
Oyuncular : Musa Uzunlar, Celil Nalçakan, Ali İl, Cem Cücenoğlu, Emel Çölgeçen
Senaryo : Ethem Özışık
Yapımcı : Hayri Aslan
Diğer Adı : Küresel Sermaye
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