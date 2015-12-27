Malatya’da bir kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken işyeri sahibi tarafından suç üstü yakalanan 2 genç kız, polis tarafından götürülürken kameralar karşısında utanmak yerine, artislik pozları verdiler.

Olay, Malatya merkez Söğütlü Camii’nin yanında meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen 18 yaşından küçük 2 genç kız, burada işyeri sahibini oyalayarak 10 adet burma bileziği aldılar. Ancak durumu fark eden işyeri sahibince yakalandılar.

İşyerine gelen polislere teslim edilen 2 genç kız, kendilerini görüntüleyen kameralar karşısında utanmak ve yüzlerini saklamak yerine poz verdiler.

Bazı vatandaşlar genç kızlara tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİĞER OLAYLAR..

Fırat Mahallesi 6. Sokakta hırsızlık yaptığı öne sürülen 19 yaşındaki A.Ç.nin, apartman girişinde karşılaştığı 33 yaşındaki D.Y. tarafından yakalanıp polise teslim edildiği bildirildi. 43 yaşındaki S.A.ya ait olan 2 oto teybi, 4 hoparlör, 8 oyuncak ve 1 oto ruhsatı bulunan şahıs gözaltına alındı.

Yeşiltepe Seyran Mahallesinde oturan 71 yaşındaki M.A. adlı şahıs, 17.30 sıralarında kapısının çalındığını, açtığında bir kişinin kendisinden su istediğini, su getirdiğinde şahsın koşarak uzaklaştığını, daha sonra salondaki gömleğinin cebinde bulunan 5 bin 800 liranın yerinde olmadığını fark ettiğini bildirdi ve şikayetçi oldu. Polis araştırmaya başladı.