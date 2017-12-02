“Pozisyonlar Bulduk Ama Değerlendiremedik”
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Khalid Boutaib, iyi mücadele ettiklerini ancak golü bulamadıklarını ifade etti.
0-0 sonuçlanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası açıklamada bulunan Faslı forvet, “Takım olarak iyi mücadele ettik. Biz bu maçta da gol pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. Bir an önce bunu düzeltmemiz gerekiyor” dedi.
Boutaib, ellerine geçen fırsatları değerlendiremediklerini belirterek, “Çok iyi defansif özelliklere bir takımız. Hücum hattında gol eksikliğimiz var, çalışarak bunu düzelteceğiz” diye konuştu.
“KİMLİĞİMİN YARISI MALATYA OLDU”
Teleset Mobilya Akhisarspor maçının başarılı isimlerinden defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, “Maça çıkmadan önce hedefimiz kazanmaktı. Kompakt bir şekilde 11 kişi topun arkasına geçip önce pozisyon vermemek, ardından gol bulmak istiyoruz. Pozisyon vermeden, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmek istiyoruz. 2 maçtır hol yemiyoruz ama 4 maçtır gol atamıyoruz. Deplasmanda 1 puan iyidir” dedi.
Çiftpınar, Malatyalı taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, “4 senedir Evkur Yeni Malatyaspor’dayım ve 2 şampiyonluk yaşadım. Kimliğimin yarısı Malatya oldu. Bu takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.
Genç oyuncu, Chelsea’nin Brezilyalı oyuncusu David Luiz’e benzetilmesine ilişkin ise “Güzel bir şey. Bunların olması bizleri sevindiriyor. Futbolun güzellikleri bunlar. Bende buna layık olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
FOTO: Evkur Yeni Malatya, T.T. Akhisar maçı öncesinde seremonide (Manisa, iha)
BELKİ 40 DEFA YAZDIM BOUTABİ NEDEN OYNATIYORSUNUZ ONUN YERİNE EMMANUEL DENİNGİ OYNATIN DİYE? EKRANDA BİZİM GÖRDÜKLERİMİZİ EROL HOCA SAHA İÇERİSİNDE NASIL GÖREMEZ ANLAMIYORUM?
Evet haklısın.. yalnız sen tepeden baktığın için her yeri görebilirsin ama saha içindeki adam anca kendi boyu kadar görebilir… Ben teknik direktörlerin yerinde olsam maçı tablet vb takip ederim… Tabi 99 dakika boyunca değil. Çünkü tablet vb izlediğiniz zaman her tarafı ve oyuncuların ne yaptıklarını görebilirsiniz… Vesselam
Galip gelsek süper olurdu ama buradan alınan 1 puan da önemli.