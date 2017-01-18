Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’un kulüp basın sözcüsü Zafer Kılınçer, ligde kalan 11 haftada en iyi şekilde mücadele edip, ligin üst sıralarda tamamlamak istediklerini söyledi.

Kılınçer, İnönü Üniversitesispor olarak mücadelelerini ve kazanma hırslarını Malatyalı sporseverlere en iyi şekilde gösterdiklerini ifade etti.

İkinci yarının ilk maçında Malatya’da Adıyaman 1954 Spor ile karşı karşıya geldiklerini anımsatan Kılınçer, “İkinci yarının ilk maçında lider Adıyaman 1954 sporu evimizde ağırladık. Maçın genelinde iyi mücadele ettiğimize inanıyorum ve ilk yarı net 2 gol pozisyonumuz vardı fakat bu pozisyonları değerlendiremedik. Tabi baktığımızda böyle stresli maçlarda bulduğunuz pozisyonları değerlendiremez iseniz istediğinizi alamazsınız. Rakibimize neredeyse pozisyon dahi vermedik ama futbol şans oyunu birazda penaltı olması büyük şanssızlık oldu ve bu golle rakibe boyun eğdik. Buna birazda genç ve tecrübesiz takım olmanın dezavantajı diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Genç ve mücadeleci bir ekip olduklarını dile getiren Kılınçer, “Önümüzde 11 maçımız bulunmakta ve bu maçlarda mücadele edip daha iyi oynayıp ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Genç ve mücadeleci bir ekibimiz var. Futbolcularımız sahada ellerinden gelen en iyi mücadeleyi, centilmence sergiliyor” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi