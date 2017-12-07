“Pratisyenlerden Sorumlu İmam Olduğunu Düşünüyorum”

Malatya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, hakkında “doktorlardan sorumlu imam” olduğu iddiasıyla dava açılan eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Ümit Yaşar A. ile avukatı katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanık, bu konudaki raporu ve tanık beyanlarını kabul etmedi.

Mahkeme başkanı Hasan Çınar’ın, “B..’ ismi sana bir şey hatırlatıyor mu?” sorusuna sanık Ümit Yaşar A., “Oğlumun adı.” yanıtını verdi. Bunun üzerine Çınar’ın “ByLock tespit edilen telefonunda programa giriş için kullanıcı adında oğlunun ismi ve memleketinin plaka numarası bulunuyor, bu duruma ne diyorsun?” diye sorduğu sanık, “ByLock kullanmadım, bana ait değildir.” dedi.

Sanık Ümit Yaşar A., ByLock yazışmalarında geçen “il imamı, himmet, toplantı ve talimatları reddedin” gibi notların da kendisine ait olmadığını iddia etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen eski öğretmen O.S, 15 Temmuz 2016’dan sonra meslekten ihraç edildiğini ve yargılandığını belirterek 24 yıl örgütte sohbet imamlığı yaptığını söyledi.

Hakkında açılan davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını anlatan O.S, sanık Aydın’ı da tanıdığını ifade etti.

O.S, “Benden sorumlu olan kişi, sanık Ümit Yaşar A., ‘Çocuğunun rahatsız olduğunu, bu nedenle onun sorumlu olduğu grupla ilgilenmemi’ istedi. Ben de kabul ettim. Bu süreçten sonra pratisyen hekimlerden oluşan 4-5 kişilik grubun sohbet abiliğini yürüttüm. Sanığın doktorlardan sorumlu imam olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Söz alan sanık Ümit Yaşar A., tanığın beyanlarını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 23 Ocak’a erteledi.

AA