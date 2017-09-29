“Problemden Bütün Malatya Etkileniyor”

CHP İl Başkanı Kiraz, Akçadağ’da yaptığı açıklamada kayısıda temel bir devlet politikasının mutlaka geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Akçadağ İlçe Teşkilatının ziyaret ederek partinin ilçe başkanı Muhiddin Şahin ile birlikte çarşı merkezindeki esnafların sorunlarını dinledi.

Çarşı esnafı ile sohbet eden, sorunlarını dinleyen Kiraz, “Akçadağ’da ulaşım sorunu kronikleşmeye başlıyor. Şoför rahatsız, esnaf rahatsız, yolcu rahatsız herkesin rahatsız olduğu bu konunun biran önce çözülmesi gerekiyor. Bir yıldır gelip gidiyoruz, Akçadağ kışın çamurdan, yazın tozdan geçilmiyor. Altyapı çalışmalarının yapılması gerekiyor ama çalışmalar biran önce tamamlanmalı” dedi.

Akçadağ’ın kayısı üretiminin de önemli bir merkez olduğunu belirten Kiraz, “Malatya’da yetiştirilen kayısının dörtte biri Akçadağ ovasında yetiştiriliyor. Dolayısıyla kayısıda yaşanan problemde en çok Akçadağ’ı etkiliyor, sonra bir bütün olarak Malatya etkileniyor. Yaş kayısı 35 kuruşa satıldı, kuru kayısıda da durum aynı, kayısı para etmiyor. Yıllardır söylüyoruz, kayısı için kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor. Kayısıda temel bir devlet politikası oluşturularak alan bazlı destek, taban fiyat ve TARSİM şartlarının iyileştirilmesi kayısı üreticilerinin sorunlarına çözümü sağlayacaktır.” diye konuştu.

Ziyarette konuşan CHP Akçadağ İlçe Başkanı Muhiddin Şahin ise, “Akçadağ belediyesi ulaşımdan elini çekerek, Akçadağ-Malatya arası toplu taşımacılığını MOTAŞ’a devretmiştir. Bu arada Akçadağ- Birlik Kooperatifi de MOTAŞ’a katılmıştır. Bu vesile ile ulaşımda ‘TEK-EL’ yaratılmıştır. Ulaşım 25 oturan 25 ayakta olmak üzere yaklaşık 50 kişilik yarım otobüslerle yapılmaktadır. Akçadağ’a hareket halinde dahi yolcularda ayakta kalanlar olmaktadır. Malatya’ya kadar olan tüm duraklarda yolcu alındığı için oturanlarda fazla ayakta yolcu bulunmaktadır. Okulların açıldığını da göz önüne alır isek durumun vahameti ortadadır. Yarım otobüslerle Akçadağ-Malatya arasında yolculuk yapmak eziyet haline gelmiştir. Bunun sorumlusu taşımacılığı MOTAŞ’a devreden ve tekelleştiren Akçadağ Belediyesidir.” dedi.

Yönetmelik gereği terminal ve ara duraklar haricinde yolcu indirilip bin dirilemeyeceğini belirten Şahin, “Büyükşehir yasası ile mahallelere dönüşen köylerimizde ilçemiz Akçadağ’a ve Malatya’ya olan ulaşım J plakalı minibüslerle yapılmaktadır. İlçe belediyelerinin J plakalı minibüslere ilçemiz Akçadağ’da terminal veya ara durak tahsisi yönetmelik gereğidir. Bu bağlamda belediyenin bir an önce J plakalı minibüsler için ara durak yerleri belirlemesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı

Akçadağ’da devam eden altyapı ve doğalgaz çalışmalarının uzun bir süredir tamamlanamamasından kaynaklı ilçe halkının mağdur edildiğini kaydeden Şahin,” Altyapı çalışmaları nedeniyle ara mahalleler yazın toz, toprak kışın ise çamur içinde kalmaktadır. Devam eden çalışmaların denetlenmesini ve biran önce tamamlanmasını yetkililerden talep ediyoruz. Öte yandan İlçe belediyemiz tarafından yıkılan ve yerine yeniden inşa edilen tuvalet ve bayan dinlenme yerinin kış gelmeden hizmete açılmasını kapalı pazar yerinin inşasının da biran önce başlatılmasını yetkili ve ilgililerden talep ederken, en önemlisi de belediye başkanını vatandaşlarımız ziyaret ettiğinde vatandaşlarımızın başkan ile görüşebilmeleri sorunlarını dile getirebilmeleri için başkanın makamında bulunmasını önemle talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Akçadağ’da bazı kayısı üreticilerinin kayısı ağaçlarını kestiği bahçeleri ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, bahçelerde inceleme yaptıktan sonra ilçeden ayrıldı.

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