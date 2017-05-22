Prof.Dr. Aktay Yeniden Başkan

Malatya İş Kadınların Derneği’nin (MAİKAD) yapılan Olağan Genel Kurulunda, mevcut başkan Prof. Dr. Göknur Aktay, yeniden derneğin başkanlığına seçildi.

Kernek Şelale Restoranda yapılan olağan genel kurulda, Prof.Dr Aktay, “ Kadınlara yönelik olarak yaptığımız çalışmaların yanı sıra, kardeş okul projeleri, çalıştaylarla dolu dolu bir dönem geçirdik” dedi. Bundan sonra da bu ve benzeri faaliyetlerine devam edeceklerini kaydeden Prof. Dr. Aktay, daha sonra derneğin faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler aktardı.

Prof.Dr Göknur Aktay’ın başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan Yardımcısı : Şermin Akkartal

Başkan Yardımcısı : Gülten Demirkol Özen

Genel Sekreter : Nursel Gökçe

Muhasip : Suna Kaya

Üye : Fatma Sevgi

Üye : Sema Kandil

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com