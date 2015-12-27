Prof.Dr. Aydın Konferans Verdi

Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) tarafından organize edilen Kültür Kuşağı Konferansları’nın üçüncüsü yapıldı. Etkinliğe, “ Gelenekten Modernizme Din Algısı Sekülerizm-Kutsamacılık ” konulu konferansı ile Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın katıldı.



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut ile davetlilerin katıldığı konferans İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapıldı.



Doç. Dr. Mustafa Arslan’a , BİLSAM Akademi Güz Seminerleri’nden “Din Sosyolojisine Giriş” adlı seminere katkılarından dolayı plaket verildi. Katılımcılardan temsili olarak bazı öğrencilere katılım belgeleri verildi.



Prof. Dr. Mustafa Aydın konuşmasında şunları söyledi, “Gelenkten Modernizme din olduğu gibi anlaşılmış, olması gerektiği gibi anlaşılmamıştır. İnsanlar dine uyabildiği kadar uymuş ve dini kendisine göre uyarlamak için pek fazla uğraş vermemiş. Dini yeniden anlamak lazım, diğer gelişmelere uygun olarak dini yeniden kurmak lazım, bu benim insanlık yorumumdur. 18. yy itibariyle islamı yeniden anlama ile ilgili bazı eğilimler varsa da 19. yy da bu daha fazla ortaya çıkmıştır ”dedi.’nın üçüncüsü yapıldı. Etkinliğe, “ Gelenekten Modernizme Din Algısı Sekülerizm-Kutsamacılık ” konulu konferansı ile Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın katıldı.



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut ile davetlilerin katıldığı konferans İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapıldı.



Doç. Dr. Mustafa Arslan’a , BİLSAM Akademi Güz Seminerleri’nden “Din Sosyolojisine Giriş” adlı seminere katkılarından dolayı plaket verildi. Katılımcılardan temsili olarak bazı öğrencilere katılım belgeleri verildi.



Prof. Dr. Mustafa Aydın konuşmasında şunları söyledi, “Gelenkten Modernizme din olduğu gibi anlaşılmış, olması gerektiği gibi anlaşılmamıştır. İnsanlar dine uyabildiği kadar uymuş ve dini kendisine göre uyarlamak için pek fazla uğraş vermemiş. Dini yeniden anlamak lazım, diğer gelişmelere uygun olarak dini yeniden kurmak lazım, bu benim insanlık yorumumdur. 18. yy itibariyle islamı yeniden anlama ile ilgili bazı eğilimler varsa da 19. yy da bu daha fazla ortaya çıkmıştır ”dedi.

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